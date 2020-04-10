У кого-то суп будет жидким, у кого-то жемчуг – мелким

Если тонна российского зерна стоит вдруг больше тонны российской нефти Urals, значит, мировые рынки сырья и продовольствия очень серьезно дестабилизированы.

Конечно, много разговоров про перебои в поставках макарон и, в российском варианте, гречки. В Германии из-за закрытия границ для сезонных сельхозрабочих может погибнуть значительная часть урожая любимой немцами спаржи, ожидаются трудности с клубникой, не хватает рабочих рук на виноградниках.

Все это больно ударит по отдельным хозяйствам, но с макроэкономической точки зрения еще не очень тревожно. «Снабжение основными продуктами питания не под угрозой, но что касается овощей и фруктов - вполне может возникнуть дефицит отдельных культур, их нехватка скажется на ценах», - рассказал ИА DPA глава немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид.

В Италии непонятно, что будет с весенними полевыми работами, в схожей ситуации Испания и Франция (один из шести мировых лидеров на рынке пшеницы). В Азии опасаются нехватки риса. В Таиланде цены на него взлетели до самого высокого уровня за более чем шесть лет, правительство Вьетнама 25 марта временно запретило его экспорт. Ограничения на поставки за рубеж действуют и в Китае. В списке крупнейших поставщиков риса эти страны занимают второе, третье и пятое места.

Россия, крупнейший в мире поставщик пшеницы, с 1 апреля ввела ограничения на экспорт за пределы ЕАЭС всех своих основных зерновых культур. Пока квоты будут действовать три месяца. Экспорт пшеницы, гречки, сахара, картофеля, моркови, свеклы, подсолнечного масла ограничил Казахстан.

В разных частях планеты из-за коронавируса резко ухудшается экономическая ситуация, крупные поставщики сокращают или вовсе прекращают снабжение мирового рынка. Или, наоборот, выбивают из равновесия отдельные его сегменты, демонстрируя вдруг резко возросшей спрос на определенные виды продукции. В Китае цены на свинину выросли в феврале на 135 процентов. Платежеспособное государство с населением в полтора миллиарда может стать «пылесосом», засасывающим любую появляющуюся на мировом рынке продукцию свиноводства.

Любая подобная разбалансировка рынка аграрной продукции может нарушить привычные цепочки снабжения и стать реальной угрозой продовольственной безопасности стран, которые сильно зависят от импорта. На это могут наложиться еще и природные катаклизмы - изменение глобального климата с участившимися засухами и наводнениями.

В богатых странах удорожание еды ведет к снижению уровня и качества жизни. В бедных - оборачивается острым дефицитом и даже недоступностью привычных продуктов питания. А это чревато масштабными социально-политическими потрясениями. Одной из глубинных причин серии революций и восстаний, вспыхнувших в конце 2010 года в странах Северной Африки и Ближнего Востока и получивших название «Арабская весна», был взлет мировых цен на продовольствие в 2007-2008 годах. Россия более чем на полгода прекратила тогда экспорт пшеницы. Для Евросоюза это обернулось небывалой по масштабам проблемой беженцев.