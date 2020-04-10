Сценарии меняются, ситуация не улучшается

Общее количество жертв коронавируса оглашается ежедневно как сводки с фронтов. Президент Игорь Додон подчеркивает, что количество инфицированных растет: «Это означает, что мы готовимся к четвертому сценарию, который предполагает больше одной тысячи инфицированных человек. Мы задействуем для лечения коронавирусом еще несколько больниц, а также привлечем к процессу лечения всех медицинских работников. Тестировано 842 медика, у 240 подтвердился диагноз коронавируса. Мы готовимся к тому, что будем проводить тесты у всех медработников. Для этого у нас есть необходимое количество тестов, вскоре поступит еще одна крупная партия, которую мы заказали в Китае».

Принято решение проводить массовое тестирование медиков в частных лабораториях, которые «повысили качество услуг». «Мы можем увеличить количество тестов до 1000 в день, чтобы проверять медиков», - сообщил премьер Ион Кику.

Подсчитаны расходы на лечение одного инфицированного. Президент Игорь Додон призвал политиков отказаться от судебных исков, поданных после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала возвращающихся домой молдаван покупать медицинские страховки, партия PASотозвала такой иск. По словам Додона, в условиях, когда стационарное лечение длится не менее 14 дней, расходы на лечение пациента с COVID-19 достигают 32 тысяч лей. Расходы на лечение пациентов, госпитализированных в реанимацию, составляют 78 тысяч лей. Глава государства отметил, что об этих расходах должны знать все, в том числе те, кто критикует обязательность приобретения медстраховки.

Все должны купить полис. Согласно постановлению комиссии по чрезвычайным ситуациям от 1 апреля в период чрезвычайного положения граждане Республики Молдова и иностранцы, имеющие разрешение на проживание и желающие въехать в страну, но не имеющие статуса застрахованного лица в системе обязательного медстрахования, обязаны купить обязательный медполис в фиксированной сумме.

Больных коронавирусом в легкой форме будут лечить дома. Однако если у таких пациентов будут хронические заболевания, они будут проходить лечение в больнице, сообщил премьер-министр Ион Кику после еженедельного совместного заседания с президентом и спикером. По его словам, это соответствует подходу других европейских стран к лечению: «В Европе не госпитализируют людей с коронавирусом с легкой формой течения болезни. Поэтому и мы перейдем к этому методу. Есть много критериев, по которым будут решать, будут учитывать наличие хронических заболеваний».

В больнице будут проходить лечение и пациенты с легкой формой коронавируса, которые не могут дома находиться в изоляции.

Согласно последним данным, в Молдове подтвердили 864 случая заражения коронавирусом. Число жертв коронавируса выросло до 17 человек.

Распределительные центры для инфицированных. На выставочном центре «Moldexpo» открыт распределительный центр для лиц, подозреваемых в инфицировании коронавирусом. Директором публичного медико-санитарного учреждения «Центр COVID-19» назначен Олег Круду, который временно отстранен от должности главы муниципальной клинической больницы Святой Троицы. Основатель учреждения - министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, оно будет действовать на время чрезвычайного положения.

Комиссия по чрезвычайному положению обязала несколько государственных учреждений, местные и центральные власти безоговорочно бесплатно обеспечить функционирование нового центра. Агентство публичной собственности и международный выставочный центр «Молдэкспо» обеспечат использование центром COVID-19 всей недвижимости по улице Гиочеилор, 1. Директора и администраторы медицинских учреждений страны обязаны направлять сюда медработников по запросу минздрава или директора центра. Медработники будут получать зарплату в полном объеме на основном рабочем месте. Центры размещения, по словам Иона Кику, обустроят в спортивном комплексе «Manej Arena» и еще в двух помещениях.

Поликлиники и больницы не принимают пациентов. Визиты пациентов с хроническими заболеваниями в государственные медицинские учреждения отложены на более поздний срок или перепрограмированы. В больницы в течение ограниченного периода времени не допускаются посетители, за исключением родственников тяжело больных пациентов.

Назначение компенсируемых лекарств на три месяца и их получение родственниками или социальными работниками происходит на специально обустроенном посту у входа в центры семейных врачей медико-территориальных учреждений. Там же гражданам проверяют температуру и обеспечивают дезинфекцию рук.

Закрыта больница в Штефан Водэ. Районная больница Штефан Водэ со вторника приостановила работу по меньшей мере до 20 апреля, на основании ходатайства местных властей. Такое решение приняла накануне комиссия по чрезвычайным ситуациям в связи с объявленным в городе карантином из-за роста числа инфицированных COVID-19. На тот момент число заболевших в районе достигло 148, что уступает лишь Кишиневу, где зарегистрировано 316 инфицированных. Кроме Штефан-Водэ на карантине еще три населенных пункта: село Карахасань этого района, город Сороки и село Бэлчана Хынчештского района.

Прихожан призывают не посещать церкви. Молиться дома, а не в церкви призвал премьер-министр Ион Кику, сообщивший 4 апреля, что в двух из 1400 церквей были проведены богослужения с участием прихожан. На священников наложены штрафы.

Отпуска и зарплаты. Принято решение предоставить отпуск медицинским работникам, достигшим 63-летнего возраста, а также лицам с хроническими заболеваниями, для того, чтобы снизить риск заболевания.

Правительство не рассматривает на нынешнем этапе возможность снижения зарплат бюджетникам, сообщил Ион Кику, пообещав, что если правительство окажется перед лицом такой ситуации, то он первым сообщит неприятную новость. Премьер обещал, что власти будут управлять ситуацией, чтобы все люди получали пенсии и зарплаты по графику: «Мы поделим деньги солидарно со всеми нуждающимися гражданами и надеемся через три-четыре недели вернуться к обычной экономической деятельности». До конца недели почта и полиция обеспечат доставку на дом пенсий и социальных пособий.

Пособия: кому-то 16 тысяч, кому-то 100 лей. Сотрудники органов власти и бюджетных учреждений, а также государственных медико-санитарных учреждений, зараженные COVID-19 во время исполнения служебных обязанностей, получат единовременное пособие в размере 16 тысяч лей. Единовременные пособия будут выделены из спецфонда правительства, они не облагаются всеми видами налогов.

Будут ли выплачиваться пасхальные пособия в 600 лей? Телеведущему Анатолию Голя министр финансов Сержиу Пушкуца сообщил, что вопрос еще не рассматривался и решения нет, но, по его мнению, когда обещали дать по 600 лей, речь шла только о рождественском пособии.

Порядка 70 тысяч пенсионеров Кишинева получат к пасхальным праздникам единовременное пособие в 100 лей. Решение приняла комиссия по социальной защите при столичной примэрии. Также решено предоставить по 500 лей 918 слабослышащим и 850 слабовидящим. Изучается возможность предоставления материальной помощи и 1711 одиноким пожилым горожанам, бенефициарам службы социальной защиты на дому, и 21 бывшему узнику нацизма. Кроме того, 1200 социально-уязвимых лиц получать пакеты с продуктами взамен услуги бесплатных обедов.

Олег ВОЛКОВ