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Общество
Благодатный огонь будет доставлен из Иерусалима усилиями "христиан с возможностями"
10.04.2020

Президент Игорь Додон призвал верующих Молдовы оставаться дома во время богослужений на пасхальных праздниках. Как передает агентство "ИНФОТАГ", в четверг он написал на своей странице в facebook, что обсудил этот вопрос с руководством Митрополии Кишинева и Всея Молдовы.

"Вместе попытались найти оптимальные решения для того, чтобы религиозные службы на период Пасхальных праздников были доступны каждому христианину. Меры по соблюдению дистанции, направленные на защиту нашей жизни и здоровья в период пандемии, останутся в силе и на время праздников, поэтому мы рекомендуем верующим оставаться и далее дома. Религиозные службы будут транслироваться по общественному телевидению и радио в прямом эфире, в связи с чем я призываю частные телеканалы и радиостанции передавать эти эфиры, чтобы их могли посмотреть все христианские верующие", - подчеркнул Додон.

Он сообщил также, что вопреки первоначальным планам, Благодатный огонь из Иерусалима и в этом году будет доставлен в Кишинев.

"Я проинформировал Митрополита Кишиневского и Всея Молдовы Владимира, что в ответ на мой призыв, многие верующие, имеющие соответствующие возможности, объединили усилия, чтобы и в этом году в нашу страну был доставлен Благодатный огонь. Поблагодарил руководство Митрополии за понимание и заботу о наших людях. Выразил также благодарность всем тем, кто окажет поддержку в обеспечении трансляции религиозных служб и в доставке Благодатного огня для всех жителей Молдовы", - написал Додон.


 
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