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Экономика
Трудные времена. МВФ предрек худший экономический кризис за сто лет
10.04.2020

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2020 году миру грозит худший экономический спад со времен Великой депрессии. Об этом сообщает сайт организации.

По ее словам, уже сейчас понятно, что рост мировой экономики в 2020 году будет резко отрицательным в связи с пандемией коронавируса, передает gazeta.ru

Директор МВФ отметила, что мировой экономике предстоит столкнуться с «невиданным» ранее кризисом, от которого «пострадают все», в том числе развитые страны и государства с развивающейся экономикой.

Георгиева также спрогнозировала, что в случае если пандемия закончится во второй половине 2020 года, то частичное восстановление экономики может случиться в 2021 году.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.


 
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