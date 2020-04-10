Правительству Молдовы посоветовали послать всех подальше: "Делайте то, что считаете нужным в этой ситуации"

Что бы не сделало правительство, всегда будет определённая часть критиков и недовольных, но сейчас главное быстрее выйти из всего этого.

Александр Муравский на своей странице в Фэйсбуке дал советы правительству, учитывая сложившуюся ситуацию в мире и в стране.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

(Советы правительству).

Уважаемое правительство! Сегодня вся страна переживает трудное время. Но, в отличие от простых граждан, Вам приходится не только переживать, но и принимать решения и нести за них ответственность. А делать это ой как трудно в ситуации, когда:

- одни обвиняют вас в том, что вы не ограничили, а то и вовсе не запретили въезд в страну наших сограждан, работавших за рубежом. А другие не менее яростно обвиняют вас в том, что вы очень медленно организуете работу по массовому возврату этих сограждан домой;

- одни обвиняют вас в том, что вы поздно начали проводить карантинные мероприятия. Другие, наоборот, с пеной у рта доказывают, что весь этот карантин бессмысленен и надо брать пример со Швеции (про Белоруссию помолчу, там особый случай) и не вводить таких жёстких ограничений:

- одни говорят, что надо забыть пока обо всех налогах, максимально снизить нагрузку на экономических агентов. Другие говорят, что государство должно давать больше денег экономическим агентам и населению, давать, давать и ещё раз давать;

- одни говорят, что все граждане должны выполнять свои обязанности и иметь медицинскую страховку. Другие не менее активно продвигают идею, что приехавшие не должны ничего платить, поскольку не живут здесь и заехали на время.

Самое интересное, что наиболее агрессивно упреки и обвинения высказывают, за небольшим исключением, люди, которые совсем или очень мало в своей жизни были вовлечены в решение конкретных практических задач, принимали решения и несли за них ответственность. Ну как болельщики на трибунах стадиона, которые могут заткнуть за пояс любого тренера, не говоря уже об игроках.

И т.д. и т.п.

Как быть в этом многоголосьи? Кого слушать?

Позволю дать вам один совет.

А никого. Просто пошлите всех подальше. Нет, для сохранения спокойствия можете делать это интеллигентно, просто не реагируя на предложения и не вступая в дискуссии. Делайте то, что считаете нужным в этой ситуации. Если же в хоре критиков увидите ценные предложения, берите их. Умные люди это увидят и оценят. Крупных ошибок вы не допустите, учитывая то, что ваши действия идут в русле действий других стран и ВОЗ с корректировкой на финансовые возможности страны. Чтобы вы не сделали, всегда будет определённая часть критиков и недовольных. Но разве это главное?

Главное нам быстрее выйти из всего этого. А вы в этом заинтересованы больше всех, потому что в отличие от говорящих, вам надо всё делать на пределе сил и возможностей. Успехов и все разборки потом!