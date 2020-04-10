Правительству Молдовы посоветовали послать всех подальше: "Делайте то, что считаете нужным в этой ситуации"

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Политика
Что бы не сделало правительство, всегда будет определённая часть критиков и недовольных, но сейчас главное быстрее выйти из всего этого.
Александр Муравский на своей странице в Фэйсбуке дал советы правительству, учитывая сложившуюся ситуацию в мире и в стране.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
(Советы правительству).
Уважаемое правительство! Сегодня вся страна переживает трудное время. Но, в отличие от простых граждан, Вам приходится не только переживать, но и принимать решения и нести за них ответственность. А делать это ой как трудно в ситуации, когда:
Самое интересное, что наиболее агрессивно упреки и обвинения высказывают, за небольшим исключением, люди, которые совсем или очень мало в своей жизни были вовлечены в решение конкретных практических задач, принимали решения и несли за них ответственность. Ну как болельщики на трибунах стадиона, которые могут заткнуть за пояс любого тренера, не говоря уже об игроках.
И т.д. и т.п.
Как быть в этом многоголосьи? Кого слушать?
Позволю дать вам один совет.
А никого. Просто пошлите всех подальше. Нет, для сохранения спокойствия можете делать это интеллигентно, просто не реагируя на предложения и не вступая в дискуссии. Делайте то, что считаете нужным в этой ситуации. Если же в хоре критиков увидите ценные предложения, берите их. Умные люди это увидят и оценят. Крупных ошибок вы не допустите, учитывая то, что ваши действия идут в русле действий других стран и ВОЗ с корректировкой на финансовые возможности страны. Чтобы вы не сделали, всегда будет определённая часть критиков и недовольных. Но разве это главное?
Главное нам быстрее выйти из всего этого. А вы в этом заинтересованы больше всех, потому что в отличие от говорящих, вам надо всё делать на пределе сил и возможностей. Успехов и все разборки потом!
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