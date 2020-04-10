Медработники инфицируются COVID-19 также потому, что они неправильно используют защитные средства

Случаи заражения коронавирусом нового типа среди медицинских работников также происходят из-за нарушений в использовании защитных средств. Специалисты в области здравоохранения должны разработать строгие инструкции для медицинского персонала. Также будет создана контрольная группа, которая будет контролировать, как медицинские работники соблюдают эти меры. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает IPN

После заседания Национального координационного центра министр сказала, что персонал системы доврачебной медицинской помощи был обеспечен защитными средствами. Тем не менее, существуют недостатки в использовании средств защиты, включая их одевание и снятие. Были зарегистрированы также заболевания в медицинских учреждениях, которые не имели профиля COVID-19. Именно так произошло в клинической психиатрической больнице. По словам министра, этот факт был обусловлен незнанием мер защиты.

Виорика Думбрэвяну сказала, что до и после объявления чрезвычайного положения были организованы тренинги для медицинского персонала, но и сегодня специалисты будут проводить жесткое, но необходимое обучение.

В общей сложности, на сегодняшний день среди работников системы здравоохранения зарегистрировано почти 350 случаев заражения. Речь идет о врачах, медсестрах, фельдшерах, парамедиках, фармацевтах и ​​вспомогательном персонале.

С 17 марта по 15 мая в Республике Молдова объявлено чрезвычайное положение. На сегодняшний день зарегистрировано 1289 подтвержденных случаев COVID-19. Кроме того, было зарегистрировано 29 смертей, связанных с новым типом коронавируса, три из которых являются врачами. В то же время Министерство здравоохранения сообщило о 56 вылеченных пациентах.