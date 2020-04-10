Пенсионерку с пенсией 1300 леев, оштрафовали на 22500 леев

66-летняя пенсионерка из Кишинева, Александра Чабур находится в отчаянном положении и заявляет, что «готова броситься с балкона» после того, как ее оштрафовали на 22500 леев за нарушение режима изоляции дома, введенного властями.

Женщина сможет оплатить штраф только в том случае, если в течение почти двух лет она будет копить свою скромную пенсию в размере 1300 леев.

Шесть лет назад у Александры Чабур умер муж. С тех пор она одна проживает в квартире. Ее дети работают и живут в Португалии, откуда она вернулась 14 марта 2020 года. По возвращении в страну, женщине сообщили о необходимости самоизолироваться на 14 дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Пенсионерка утверждает, что, несмотря на то, что у нее дома практически не было еды, она соблюдала указания властей.

Тем не менее, 30 марта на имя Александры Чабур был составлен протокол о правонарушении. В документе было указано, что она «нарушила карантинный режим, выйдя в магазин» 24 марта 2020 года. Однако пенсионерка отрицает это и заявляет, что только однажды покинула квартиру, чтобы вынести мусор. Женщина полагает, что один из соседей, с которым у нее ранее был конфликт, сообщил в полицию.

Женщина плачет и говорит, что находится на грани отчаяния. По ее словам, дети также не могут помочь ей, потому что у них нет денег, чтобы приехать к матери.

«Мне уже все равно, я не знаю, что делать. Я думала, убить себя. Мне осталось только это. У меня больше нет выхода. У меня нет хлеба, ничего нет. Я смотрю на один балкон, на другой, и думаю о том, как побыстрее уйти. Я подготавливаю одежду и обувь. Мне незачем жить», - сказала пенсионерка.

Олег Русу, сосед Александры Чабур, признался, что это он уведомил правоохранительные органы. Однако он заявляет, что хотел, чтобы женщину только предупредили, чтобы она не выходила из дома, и не подвергала опасности жильцов.