Виорела Мораря оставили под судебным контролем еще на 60 дней

В суде Буюкан в пятницу состоялось очередное предварительное слушание по делу Виорела Мораря. Судьи решили оставить Мораря под судебным контролем еще на 60 дней, так и не приступив к рассмотрению дела по существу, сообщает NewsMaker.

Ранее, 10 января 2019 года, Морарю были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, подлоге в официальных документах и вмешательстве в уголовное преследование.

Согласно материалам дела, Морарь получил от Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал в нарушение правовых норм. Позже на основании этой жалобы он возбудил уголовное дело, в рамках которого сфальсифицировал ряд процессуальных документов.

Позднее нынешний Генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что против Виорела Мораря возбуждено еще одно уголовное дело – его обвиняют в незаконном обогащении.

Согласно материалам нового дела, Виорел Морарь, его мать и брат являются основателями и администраторами компании Irarom, название которой, если читать с конца, и звучит как фамилия экс-прокурора - Morari.

Подготовил Михаил Генчу