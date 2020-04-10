Слусарь: Кику не мог не знать, что речь шла о приостановке лишь трех статьей, не касающихся мер поддержки населения

Вице-председатель Платформы достоинства и правды Александр Слусарь утверждает, что премьер-министр Ион Кику не мог не знать, что депутат Дину Плынгэу потребовал от КС приостановить лишь три статьи, которые не имеют ничего общего с мерами поддержки населения. Речь идет о положениях, касающихся магазинов duty free, табака и местных сборов за разработку полезных ископаемых. По его словам, "обманщик и генератор гражданского конфликта Ион Кику должен немедленно уйти в отставку после преодоления пандемического кризиса", передает IPN.

"Кику не мог не знать, что Конституционный суд по собственной инициативе приостановил весь закон, утвержденный путем взятия ответственности, и - внимание! - постановил рассмотреть дело по существу в понедельник, 13 апреля, в 12.00. Кику не мог не прочитать все аргументированные предложения Платформы DA и других реальных оппозиционных сил о поддержке населения и бизнеса, особенно безработных, патентообладателей и фермеров, тем более, что эти предложения были выдвинуты еще в начале кризиса. Тогда почему этот шут премьер так бесстыдно и цинично соврал? Почему он, не стесняясь, манипулирует обществом, говорит, что люди не будут иметь пособие по безработице из-за оппозиции?",- задается вопросом Александр Слусарь в сообщении в Facebook.

По его словам, ответ простой и печальный: "Правительство все больше теряет контроль за ситуацией. Все больше и больше сигналов о том, что скрываются фактические цифры заражения. Все больше информации о том, что и в этой драматической ситуации власть занимается размножением различных криминальных экономических схем. Все более очевиден тот факт, что власть не хочет выявлять ресурсы, необходимые для смягчения социально-экономического кризиса, хотя это деньги из внутренних источников, хотя есть желание внешних партнеров оказать помощь. Стыдно, вызывающе, что власть выбрала сфабрикованную ложь и раскол общества в качестве решения для отвлечения внимания общественности от собственной некомпетентности и отсутствия неподкупности".

Партия действия и солидарности обвинила правительство Кику в безответственности и цинизме.

"Вместо того, чтобы соблюдать процедуры, предписанные Конституцией, и решения Конституционного суда в вопросах взятия правительством ответственности, оно предпочло сознательно и открыто нарушать их, тем самым задерживая еще больше помощь, предусмотренную этим законом. Конституционный суд еще не рассмотрел нашу просьбу отменить некоторые положения, которые открыто продвигают коррупционные схемы в пользу представителей нынешнего парламентского большинства: освобождение магазинов duty-free от налогов, изменение размера сборов за добычу природных ископаемых и продление срока продажи сигарет по новым правилам", - отмечает ПДС в комментарии.

Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду заявил, что власти совершили новую крупную публичную ошибку: "Насколько большими должны быть нарушения, чтобы они были признаны судом, в который вы делегировали своих бывших партийных лидеров? Чрезвычайное положение не означает разрешение на коррупцию, злоупотребления и нарушения. Мы не позволим вам делать все, что вам взбредет в голову, пока люди остаются дома, и использовать сложную ситуацию в стране. Комиссия по чрезвычайным ситуациям могла и может и в дальнейшем одобрить с немедленным эффектом поддержку для людей, парламент мог бы одобрить в двух чтениях закон, чтобы уже в тот же день его промульгировали, были и есть эффективные законные инструменты для поддержки населения и врачей".

Постановлением от 9 апреля Конституционный суд удовлетворил ходатайство депутата Платформы DA Дину Плынгэу и приостановил до урегулирования дела по существу действие закона от 2 апреля 2020 года о мерах поддержки граждан и предпринимательской деятельности в период чрезвычайного положения и внесении изменений в некоторые нормативные акты.

Конституционный суд должен высказаться о контроле конституционности закона в понедельник, 13 апреля. Речь идет о четырех обращениях депутатов от платформы DA, от ПДС, от группы Pro Moldova и независимого депутата Александра Олейника. Суд объединил все запросы.

Заседание запланировано на 13.00. На него будет разрешен только доступ сторон, остальные заинтересованные лица смогут проследить за процессом в режиме онлайн на странице КС.

Конституционный суд приостановил действие закона, за который правительство взяло на себя ответственность и который предусматривал меры поддержки граждан и экономических агентов в период чрезвычайного положения. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику на брифинге, передает IPN. Закон, вступивший в силу 7 апреля, предусматривал выплату правительством минимального пособия по безработице в размере 2775 лей и увеличение гарантированного минимального ежемесячного дохода при расчете социальной помощи с 1107 лей до 1300 лей. Также было предусмотрено увеличение размера гарантированного минимального ежемесячного дохода для каждого ребенка с 50 процентов (553 леев) до 75 процентов (975 лей).

Ион Кику отметил, что сейчас правительство не сможет выдать субсидии экономическим агентам, которые платят зарплату за март в размере 42-45 процентов из фонда заработной платы, и не сможет освободить владельцев патентов от уплаты арендной платы. Оно не сможет снизить ставку НДС для HoReCa с 20 до 15 процентов, а также отложить на 25 июля оплату местных налогов для экономических агентов. Сейчас они обязаны платить, иначе будут наказаны, уточнил Кику.

"Это результат безответственных популистских действий политиков, которые спровоцировали приостановление закона, - сказал премьер. - Закон, вступивший в силу во вторник и выделяющий помощь населению, не может быть применен".

Кику отметил, что созвал членов правительства, чтобы обсудить, как действовать в этой ситуации. Он не исключает вероятности того, что ему придется созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы принять "очень радикальные" решения.

Депутаты фракции ПДС Серджиу Литвиненко и Вероника Рошка подали 7 апреля два обращения в Конституционный суд в связи с вступлением в силу принятого правительством путем взятия на себя ответственности закона о мерах поддержки граждан и предпринимательской деятельности в период чрезвычайного положения. Они утверждают, что правительство внедрило десятки мер, которые не имеют никакого отношения к борьбе с COVID-19, а некоторые из них даже наносят ущерб общественным интересам.