А где обещанная помощь?

Из приложения Телеграмм:

Во-первых, госпредприятие Moldtelecom, пишут подписчики, отправляет сотрудников в отпуска за свой счёт. Люди вынуждены молча соглашаться, из страха за сохранение рабочих мест.

Во-вторых, как сообщают, объявленное правительством и президентом реэшелонирование кредитов ни к черту не годится. Одному нашему подписчику так насчитали "реэшелонирование" по кредиту Primacasa, что он сначала охренел, а потом решил платить безо всяких эшелонирований.

Вообще, если уж Додон так ориентируется на Россию, могли бы и кредитные каникулы объявить. Месяца на три, хотя бы. Малому и среднему бизнесу, рядовым гражданам такая помощь будет во многом лучше и эффективнее, чем пресловутое "реэшелонирование"

@MK