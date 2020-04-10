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А где обещанная помощь?
10.04.2020

Из приложения Телеграмм:

Во-первых, госпредприятие Moldtelecom, пишут подписчики, отправляет сотрудников в отпуска за свой счёт. Люди вынуждены молча соглашаться, из страха за сохранение рабочих мест. 

Во-вторых,  как сообщают, объявленное правительством и президентом реэшелонирование кредитов ни к черту не годится. Одному нашему подписчику так насчитали "реэшелонирование" по кредиту Primacasa, что он сначала охренел, а потом решил платить безо всяких эшелонирований. 

Вообще, если уж Додон так ориентируется на Россию, могли бы и кредитные каникулы объявить. Месяца на три, хотя бы. Малому и среднему бизнесу, рядовым гражданам такая помощь будет во многом лучше и эффективнее, чем пресловутое "реэшелонирование" 

@MK


 
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