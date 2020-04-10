«Центр COVID-19» на Moldexpo принял первых пациентов

Триажный медицинский центр COVID-19 на территории Молдэкспо начал работу.

Сегодня, 10 апреля, в него поступили первые пациенты с подозрением на коронавирус. Как сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, «Центр COVID-19» обеспечит временную госпитализацию пациентов с момента тестирования и до получения результата.

Затем граждан с подтвержденным диагнозом перераспределят в больничные учреждения в соответствии с утвержденными критериями госпитализации. Пациентов с особо тяжелыми формами заболевания направят в Республиканскую клиническую больницу и Институт неотложной медицинской помощи.

Несовершеннолетние с диагнозом COVID-19 будут госпитализированы в Муниципальную детскую клиническую инфекционную больницу и Институт матери и ребенка (клиника им. Емилиана Коцаги), а беременные женщины – в Муниципальный родильный дом №2.

Следует отметить, что «Центр COVID-19» был обустроен в рекордно короткие сроки при содействии национальной армии. Муниципалитет Кишинева участвовал в оснащении 3-х павильонов на самом высоком уровне. В настоящее время центр вмещает почти 400 мест для пациентов, с возможностью увеличения их количества. В Центре созданы все необходимые условия для нахождения медиков и пациентов.

- Первая машина скорой помощи прибыла в центр COVID на Moldexpo, который был открыт сегодня. Согласно предоставленной специалистами информации, пациенты, поступившие в Центр, будут протестированы, а после получения результатов и в соответствии с состоянием здоровья, будут переведены в стратегические больницы, - сообщил генпримар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.