Что можно и чего нельзя делать жителям Молдовы, чтобы не быть оштрафованным на 22500 леев

Пробежки разрешены, но только вокруг дома, а собакой в чужой двор лучше не ходить.

Все понятно, столица Молдовы или на карантине или на самоизоляции. Правда, людей на городских улицах все равно много. До сих пор не до конца ясно, что горожанам можно в условиях режима ЧП, а чего делать нельзя, чтобы не попасть под санкции и не быть наказанным на астрономическую сумму в 22500 леев.Отвечаем на самые животрепещущие вопросы.

1. Можно ли кататься на велосипеде, роликах, самокате или скейте?

- Можно, но если только дома на земле, в своем дворе, - отвечает заместитель главы столичной полиции Алексей Гросу. - По улицам города кататься нельзя! Сидите дома!

2. Можно ли совершать пробежки?

- Парки и спортивные площадки закрыты. Ну, если хочется совершить пробежку вокруг дома, а он не закрыт на карантин, можно. Модно у дома выгулять собаку. Но, в любом случае, лучше оставайтесь дома! Действуйте в рамках закона!

3. Допустим, я увидел, как сосед нарушает самоизоляцию или карантин.Что мне делать?

- Звоните по номеру - 112. Полицейские вместе с семейным врачом установят, было ли нарушение режима карантина или самоизоляции или нет. Полиция просит граждан не считать это стукачеством! Это, прежде всего, направлено на благо людей, из здоровья и всего общества в целом! Это нормальные действия со стороны сознательных граждан. И да, люди звонят и сообщают о таких нарушениях. Чаще всего такие сигналы подтверждаются. Но бывает, что звонят, жалуются на соседа, который вернулся из заграницы, но нарушает карантин. Выезжаем, разбираемся и оказывается, что сосед уже отсидел на карантине положенные 14 дней.

Бывает, что люди хотят насолить соседу, отомстить ему за что-то. Звонят нам и говорят, что он нарушил режим карантина или самоизоляции. Поймите, когда человек звонит в 112, оператор по протоколу спрашивает его имя и номер телефона. После этого ему несколько раз перезванивают, если он не поднимает трубку, полицейские не выезжают. Правда. бывает, что звонят и просят: "Приезжайте немедленно!" и бросают трубку. выезжаем, а вдруг, действительно, произошло ЧП?

4. Кто может потребовать на улице у гражданина паспорт для проверки?

- Когда идет патруль - полицейский и военнослужащий - потребовать удостоверение личности для проверки по закону может карабинер. Люди должны понимать, что сейчас действует режим ЧП и необходимо соблюдать требования закона!

ЛЕОНИД РЯБКОВ