Тревожные показатели заражения COVID-19 в Молдове - Минздрав сообщил о 149 новых случаях. Общее число инфицированных за все время - 1 тысяча 438 человек.

"По итогам проведения 568 тестов, были установлены еще 149 зараженных", - подчеркнула министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В 1 случае вирус был занесен в Молдову из Великобритании. В остальных речь идет о передаче внутри страны – больше всего новых инфицированных в Кишиневе – 57 человек.

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