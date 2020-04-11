11 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Тревожные показатели заражения COVID-19 в Молдове
11.04.2020

Тревожные показатели заражения  COVID-19 в Молдове - Минздрав сообщил о 149 новых случаях. Общее число инфицированных  за все время - 1 тысяча 438 человек. 

"По итогам проведения  568 тестов, были установлены еще 149 зараженных", - подчеркнула министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В 1 случае вирус был занесен в Молдову из Великобритании. В остальных речь идет о передаче внутри страны – больше всего новых инфицированных в Кишиневе – 57 человек.

@SM


 
Количество просмотров:
148
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.