Если зайти на сайт ПКРМ, то там можно найти статью от 10 апреля "Сговор против народа". Ссылку не могу дать, так как этот сайт заблокирован для фейсбука, он, оказывается, "нарушает нормы сообщества".

Я не знаю, какие нормы он нарушает, но статья отличная. И автор узнаваем. Впрочем, дело вот в чем.

Я, к примеру, не знал, что в "антивирусном" пакете, принятом под ответственность правительства и приостановленном Конституционным судом, был зарыт и тщательно замаскирован еще один весьма гнусный момент. Кроме подлой темы duty free, карьеров и сигарет, там прописаны льготы по поставкам "древесины на корню". То есть, дана несомненная санкция на вырубку оставшегося леса.

Об этом, в частности, говорится в указанной редакционной статье на сайте Партии коммунистов. Нигде больше этого не встречал.

Вместе с этим, хотелось бы знать более точное мнение по данному предмету, как специалистов по экологии, так и тех, кто глубоко рыл этот стог сена с отравленными иголками. Не говоря уже о возможных пояснениях самих авторов.

Илья Тромбицкий, Алексей Тулбуре (Alexei Tulbure), Pistrinciuc Vadim, Константин Старыш, Oleg Reidman