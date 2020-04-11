Игорь Додон: «Пенсионеры, у которых невысокий размер социальных выплат, получат государственную помощь для оплаты счетов»

Об этом 10 апреля в ходе передачи «Президент отвечает» заявил Игорь Додон. Он отметил, что власти рассматривают для определенной категории пенсионеров, у которых пенсия очень низкая, чтоб государство помогло дополнительно за этот период по оплате коммунальных услуг, сообщает bloknot-moldova.md.

Президент также заверил, что и в нынешнем году пенсионеры получат единовременное пособие к праздникам.

« Мы обязательно в течение года дадим такую помощь. Сейчас или с учетом выхода из этой ситуации, мы примем решение. Но эта помощь будет, это точно. Мы сделаем все возможное, чтоб найти средства и помочь», - уточнил Игорь Додон.

Кроме того, как сообщил Игорь Додон, власти рассматривают некоторые изменения в закон об индексации пенсий. Речь идет о варианте, когда индексироваться будут только самые низкие пенсии.

«Индексация, либо увеличение пенсии должно быть для тех пенсионеров, которые получают меньше 3-4 тысяч леев. Те, кто получает больше 4-5 тысяч, государство не должно индексировать, пока те, кто получает меньше, не приблизится к тем, кто получает большие пенсии», - пояснил глава государства.