11 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Игорь Додон: «Пенсионеры, у которых невысокий размер социальных выплат, получат государственную помощь для оплаты счетов»
11.04.2020

Об этом 10 апреля в ходе передачи «Президент отвечает» заявил Игорь Додон. Он отметил, что власти рассматривают для определенной категории пенсионеров, у которых пенсия очень низкая, чтоб государство помогло дополнительно за этот период по оплате коммунальных услуг, сообщает bloknot-moldova.md.

Президент также заверил, что и в нынешнем году пенсионеры получат единовременное пособие к праздникам.

« Мы обязательно в течение года дадим такую помощь. Сейчас или с учетом выхода из этой ситуации, мы примем решение. Но эта помощь будет, это точно. Мы сделаем все возможное, чтоб найти средства и помочь», - уточнил Игорь Додон.

Кроме того, как сообщил Игорь Додон, власти рассматривают некоторые изменения в закон об индексации пенсий. Речь идет о варианте, когда индексироваться будут только самые низкие пенсии.

«Индексация, либо увеличение пенсии должно быть для тех пенсионеров, которые получают меньше 3-4 тысяч леев. Те, кто получает больше 4-5 тысяч, государство не должно индексировать, пока те, кто получает меньше, не приблизится к тем, кто получает большие пенсии», - пояснил глава государства.


 
Количество просмотров:
79
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.