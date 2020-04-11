Намерение поймать власть с поличным обернулось в политическую ошибку тех, кто составил обращение

Политический аналитик Корнелиу Чуря утверждает, что решение Конституционного суда о приостановлении закона правительства об установлении мер поддержки разных категорий населения, о чем кабмин взял на себя ответственность, вызвало недовольство со стороны власти и со стороны оппозиции, сообщает ТРИБУНА.

«Премьер-министр Кику метал громы и молнии, потому что он обнаружил, что приостановление действия закона сделало его неспособным в срочном порядке предоставить объявленную экономическую и социальную помощь. Немного сложнее понять аргументы оппозиции. По сути, Конституционный суд частично согласился с ней, приостановив действие закона, на который напали Блок «ACUM», «Pro Moldova» и партия «Шор». Тем не менее, оппозиционные партии утверждают, что они оспорили только 3 статьи закона, а не весь закон, по причине, что эти 3 статьи не внедряются в контекст чрезвычайного положения и преследуют побочные цели –привилегии некоторых групп интересов. Речь идет о продаже в магазинах беспошлинной торговли «duty free», введении фиксированных налогов при налогообложении добычи месторождений полезных ископаемых и о статье, связанной с табачными изделиями. Хотя оппозиция хотела отменить только эти 3 статьи, Конституционный суд приостановил действие всего закона со многими другими положениями, касающимися предоставления помощи гражданам», написал Чуря в статье для politics.md.

По его словам, «кажется, что оппозиция оплошала, когда она решила начать войну с правительством в период, отмеченный карантином и экономическим гриппом, сделав сомнительную жалобу».

«Многие задаются вопросом, почему Суд приостановил действие данного закона до рассмотрения и не приступил быстро к его существенному урегулированию. После прочтения жалобы оппозиции мы видим, что приостановка была запрошена самими авторами обращения. Именно они просили проделать двухэтапную процедуру – сначала приостановку, затем объявление положений неконституционными. Суд просто удовлетворил их требования. Оппозиция высказала свое недовольство тем, что был приостановлен весь закон, а не только приведенные ей три статьи. Все таки замечаем, что авторы обращения приводят три причины для его отмены– нарушение принципа разделения власти в государстве по причине того, что при принятии ответственности в парламенте не существовало кворума и не было обсуждений, а также нарушение Постановления Конституционного суда № 28 от 2011 года, которым установлены принципы, по которым разработаны законы, согласно которым правительство берет ответственность перед парламентом», сказал аналитик.

В то же время, Корнелиу Чуря утверждает, что по-логике, Конституционный суд приостановил закон, приняв в расчет первый и самый важный принцип – разделения власти, на который ссылаются авторы обращения.

«Очевидно, что отсутствие политических обсуждений в парламенте во время взятия на себя ответственности правительством коснулось всех статей закона, а не только тех трех, о которых прямо просили авторы. Таким образом, было бы естественно приостановить действие всего закона. Так, не желая этого, авторы жалобы задумали свой запрос таким образом, что приостановление действия всего закона стало неизбежным. Поэтому, блокирование помощи нуждающимся слоям общества является неожиданным результатом действий оппозиции. Намерение поймать власть с поличным обратилось в политическую ошибку тех, кто составил обращение», сказал Чуря.

Андриана Кептине