Граждане уверены, что в Молдове безопаснее, чем во многих других странах, и власти действуют оперативнее и эффективнее

Комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила новые чартерные рейсы для возвращения наших сограждан на малую родину. В период с 13 по 18 апреля в Кишинев прибудут самолеты с гражданами Молдовы из Рима, Амстердама, Венеции, Парижа, Лондона и Берлина, сообщает publika.md.

С момента закрытия границ, после объявления пандемии коронаируса, в страну вернулись более восьми тысяч человек.

Граждане, находящиеся за границей и желающие вернуться домой, должны внести себя в списки ожидания на возвращение домой. Их можно найти на онлайн-страницах дипмиссий и консульств РМ.

В Молдове безопаснее, чем во многих других странах, где бушует коронавирус. Так считают 80 процентов граждан, принявших в участие в опросе компании IMAS. Но столько же граждан всерьёз встревожены распространением COVID-19 и боятся, что заболеет кто-то из из родных.

Почти 60% респондентов одобрили меры, принятые властями для сдерживания распространения коронавируса. Четверть полагает, что их недостаточно, а 11 процентов считают их чересчур строгими.

Более 40 процентов участников опроса заявили, что по их мнению власти действуют оперативнее и эффективнее, чем в других странах. Еще около трети не увидели разницы, другие 18 процентов дали негативную оценку.

Половина респондентов уверена, что окружающие безответственно относятся к введенным мерам безопасности. Ещё треть оказалась куда более благосклонна.

80% участников опроса дали положительную оценку тому, что президент Игорь Додон объявил эпидемию коронавируса вопросом национальной безопасности. А 74% респондентов одобрили, что он вовлечен в координацию действий государственных учреждений.

В то же время, почти четверть опрошенных уверена, что число больных новым коронавирусом будет расти, а медицинская система не справится. Исследование было проведено по заказу Public Media в начале этого месяца.