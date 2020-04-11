Самые опасные районы: где в Кишиневе легче всего подцепить коронавирус

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Больше всего заболевших на этот час - на Рышкановке и на Чеканах.
По последним данным Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кишиневе зарегистрировано 322 больных коронавирусом. Еще 14646 человек находятся под наблюдением - на карантине. 5509 человек вернулись из заграницы за последние 14 дней и могли контактировать с больными Covid-19.
Теперь пройдемся по районам молдавской столицы.
Рышкановка.
Чеканы.
Центр.
Ботаника.
Буюканы.
Примерно полторы недели назад в Кишиневе было зарегистрировано 96 больных и 416 человек с подозрением на Covid-19. Самым "опасным" районом был Центр (20 заболевших), а самым "безопасным" считались Чеканы - всего 6 больных. На Ботанике было зарегистрировано 12 заболевших, на Рышкановке - 16, на Буюканах - 8.
Ситуация, конечно, ухудшилась, но не критично. Власти страны и столицы делают все возможное, чтобы остановить и побороть. Нашим гражданам еще немного сознательности - совсем бы хорошо все было!
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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