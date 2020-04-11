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Самые опасные районы: где в Кишиневе легче всего подцепить коронавирус
11.04.2020

Больше всего заболевших на этот час - на Рышкановке и на Чеканах.

По последним данным Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кишиневе зарегистрировано 322 больных коронавирусом. Еще 14646 человек находятся под наблюдением - на карантине. 5509 человек вернулись из заграницы за последние 14 дней и могли контактировать с больными Covid-19.

Теперь пройдемся по районам молдавской столицы.

Рышкановка.

  • Здесь больше всего заболевших - 79 человек.
  • Под наблюдением находится 4544 человека.
  • Из заграницы вернулось - 2204 человека.

Чеканы.

  • Количество заболевших - 73.
  • Под наблюдением - 1317.
  • Из заграницы вернулось - 303.

Центр.

  • Количество заболевших - 69.
  • Под наблюдением - 494.
  • Вернулось из заграницы - 503.

Ботаника.

  • Количество заболевших - 52.
  • Под наблюдением - 4135.
  • Вернулось из заграницы - 1255.

Буюканы.

  • Количество заболевших - 49.
  • Под наблюдением - 4156.
  • Вернулось из заграницы - 1244.

Примерно полторы недели назад в Кишиневе было зарегистрировано 96 больных и 416 человек с подозрением на Covid-19. Самым "опасным" районом был Центр (20 заболевших), а самым "безопасным" считались Чеканы - всего 6 больных. На Ботанике было зарегистрировано 12 заболевших, на Рышкановке - 16, на Буюканах - 8.

Ситуация, конечно, ухудшилась, но не критично. Власти страны и столицы делают все возможное, чтобы остановить и побороть. Нашим гражданам еще немного сознательности - совсем бы хорошо все было!

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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