Самые опасные районы: где в Кишиневе легче всего подцепить коронавирус

Больше всего заболевших на этот час - на Рышкановке и на Чеканах.

По последним данным Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кишиневе зарегистрировано 322 больных коронавирусом. Еще 14646 человек находятся под наблюдением - на карантине. 5509 человек вернулись из заграницы за последние 14 дней и могли контактировать с больными Covid-19.

Теперь пройдемся по районам молдавской столицы.

Рышкановка.

Здесь больше всего заболевших - 79 человек.

Под наблюдением находится 4544 человека.

Из заграницы вернулось - 2204 человека.

Чеканы.

Количество заболевших - 73.

Под наблюдением - 1317.

Из заграницы вернулось - 303.

Центр.

Количество заболевших - 69.

Под наблюдением - 494.

Вернулось из заграницы - 503.

Ботаника.

Количество заболевших - 52.

Под наблюдением - 4135.

Вернулось из заграницы - 1255.

Буюканы.

Количество заболевших - 49.

Под наблюдением - 4156.

Вернулось из заграницы - 1244.

Примерно полторы недели назад в Кишиневе было зарегистрировано 96 больных и 416 человек с подозрением на Covid-19. Самым "опасным" районом был Центр (20 заболевших), а самым "безопасным" считались Чеканы - всего 6 больных. На Ботанике было зарегистрировано 12 заболевших, на Рышкановке - 16, на Буюканах - 8.

Ситуация, конечно, ухудшилась, но не критично. Власти страны и столицы делают все возможное, чтобы остановить и побороть. Нашим гражданам еще немного сознательности - совсем бы хорошо все было!

ЛЕОНИД РЯБКОВ