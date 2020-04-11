В Молдове исчезнет лучшая кукурузная и пшеничная мука из Румынии - вслед за российской гречкой

Соседняя страна приостанавливает экспорт ряда сельхозпродуктов.

Румыния приостанавливает экспорт ряда сельскохозяйственных продуктов, включая зерновые, а также печенье. Мера действует в течение всего периода чрезвычайного положения в Румынии.

Таким образом, во время чрезвычайного положения экспорт следующих агропродовольственных товаров запрещен/приостановлен: пшеница, ячмень, овес, рис, соя, а также пшеничная мука, кексы, хлебобулочные и кондитерские изделия, печенье, масло растительное и сахар. Указ вступил в силу 10 апреля.

Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон в тот же день объявил, что меры, предпринятые румынскими властями, также затронут и нас. Власти страны должны будут принять определенные меры. В частности, было сказано о том, что Молдова может экспортировать рис и гречку из Китая.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ

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DulceFrag (Sergiu Iovi ) - клубника

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Speran a - спаржа, выращенная в Молдове

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ШокоМёд - мёд

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Flavorya - фруктовые чипсы

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Diana Ion - молочные продукты

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Nadia Bor - свежие овощи

Cristian Tatarov - консервированные овощи

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Павел МУНТЯН