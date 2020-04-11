В Молдове исчезнет лучшая кукурузная и пшеничная мука из Румынии - вслед за российской гречкой

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Семья
Соседняя страна приостанавливает экспорт ряда сельхозпродуктов.
Румыния приостанавливает экспорт ряда сельскохозяйственных продуктов, включая зерновые, а также печенье. Мера действует в течение всего периода чрезвычайного положения в Румынии.
Таким образом, во время чрезвычайного положения экспорт следующих агропродовольственных товаров запрещен/приостановлен: пшеница, ячмень, овес, рис, соя, а также пшеничная мука, кексы, хлебобулочные и кондитерские изделия, печенье, масло растительное и сахар. Указ вступил в силу 10 апреля.
Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон в тот же день объявил, что меры, предпринятые румынскими властями, также затронут и нас. Власти страны должны будут принять определенные меры. В частности, было сказано о том, что Молдова может экспортировать рис и гречку из Китая.
АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ
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Полный список производителей, готовых привезти овощи, фрукты, молочку на дом:
Онлайн-журнал thewoman.md опубликовал список участников facebook-группы "Поддержим местного производителя", которые осуществляют доставку на дом продуктов питания.
Fermier Râ cani - молочные продукты
Domami, Ferma de familie - клубника
DulceFrag (Sergiu Iovi ) - клубника
Agrovercom - огурцы
Galina Grozu - лук, укроп, редиска
Tatiana Tiron - овечья брынза
Speran a - спаржа, выращенная в Молдове
MECO Moldova - nuts & dried fruits - миндаль, орехи, чернослив
ШокоМёд - мёд
Fulgi din cereale Ron i - Полезные злаки, без консервантов, без глютена, производятся в Флорештах
TIA bionatur - продукты на основе мёда
Cartoful Rî covean - картофель, экологически чистый
DOMnMoraru - Непастеризованный натуральный уксус из яблок, груш, персиков, винограда, малины, клубники, ягод черники
Brut ria de autor Dorin Mereu - хлеб из цельнозерновой муки
Bread Corner - хлеб из цельнозерновой муки
Ecaterina Munteanu, Stupina M rioarei - мёд и продукты пчеловодства
Miere natural de albini - мёд и продукты пчеловодства
Stupina din Codrii Moldovei (Eugen Sobol) - мёд и продукты пчеловодства
Ivan Chiriac - мёд и продукты пчеловодства
Fruvit - сладости из сухофруктов в шоколаде
Flavorya - фруктовые чипсы
Ciumasu&Co SRL - чернослив сушеный
Ambera - натуральные масла холодного отжима
RoseLine - чай и продукты из шиповника
Diana Ion - молочные продукты
Casa M celarului - мясо
Elena Gorgan - мёд и продукты пчеловодства
Galina Lefter - огурцы
Nadia Bor - свежие овощи
Cristian Tatarov - консервированные овощи
Alina Heghea - мёд и продукты пчеловодства
ECO Farm Moldova - молоко, сыр, козий сыр, перепелиные яйца и страусиные яйца.
Павел МУНТЯН
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