Количество зараженных коронавирусом в Молдове на 11 апреля 2020 года: 122 новых случая

Количество зараженных коронавирусом в Молдове составило 1560. Сегодня данные представил премьер-министр Ион Кику.

11 апреля было подтверждено 122 новых случая. Всего было проведено 598 тестов. В Кишиневе 23 новых случая. В Приднестровье 20 новых случаев заражения коронавирусом.

Из общего числа в 1560 в Молдове 75 уже вылечились, 30 умерли. Таким образом 1455 активных больных. Ион Кику сообщил о последних новостях на вечер субботы, 11 апреля.

- У нас много случаев, когда граждане нарушают правила. Применяются штрафы к таким гражданам. Потому что правила нужно соблюдать, они дают результат. Это в интересах граждан. У нас есть населенные пункты на карантине, там специальный, жесткий режим.

Полиция и военные следят за его соблюдением. За последние 24 часа пассажиропоток увеличился. В Молдову возвращается много людей как из Европы, так и из России и Украины. Они соблюдают формуляры, которые сразу попадают в систему мониторинга, - сообщил премьер.

Премьер напомнил, что завтра, 12 апреля, большой праздник, но призвал граждан воздержаться от посещения церкви. Что касается Пасхи, он поздравил тех, кто празднует Католическую Пасху, пожелал здоровье.

- Болит сердце, что такой праздник нам приходится праздновать в таких условиях, но дай Бог нам здоровья, - сказал Ион Кику.