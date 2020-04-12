Богдан Цырдя отметил непоследовательность ВОЗ в вопросах коронавируса

Политолог Богдан Цырдя проследил противоречия в позициях ВОЗ. О своих выводах он написал на странице в Facebook, указав на источники противоречий. Полностью цитируем авторское мнение депутата.

- Честно говоря, такого хаоса, как в случае с пандемией Covid 19, мир давно не видел. Со всем уважением к Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), но весь хаос идет оттуда!

Они запутали все страны, запугали до полусмерти всех граждан, поставили на колени мировой бизнес. Зачем? Давайте разберемся.

1) Вначале ВОЗ говорил, что вирус не передается через пакеты, посылки, письма и т.д. Но потом Journal of Hospital Infection опубликовал исследование, что вирус может оставаться активным на поверхности предметов в течение 7-9 дней! Исследования Национального института здоровья США обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, попавший на картон, остаётся жизнеспособным в течение 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали он может выживать до двух-трёх дней!

2) Потом ВОЗ стал убеждать честной народ, что Covid 19 опасен в основном для пожилых и больных. Но это опять не так. Вернее, так было в Италии. В США более 50% подтвержденных заразившихся составляют люди в возрасте до 55 лет. А в Южной Корее чаще всего заболевает 20-летняя молодежь. https://www.forbes.ru/…/395559-kogo-ubivaet-koronavirus-dan…

3) Потом ВОЗ и вовсе понесло! Мол, не надо маски носить. Их носят только больные либо те, кто с ними в контакте. И миллиарды граждан поверили! И тут начался взрыв заражений в США, Франции, Испании и других странах. Зачем ВОЗ сделал такое заявление, нам не совсем понятно. Уверен, интересы крупных фармакологических компаний здесь ни при чем! Это было в случае H1N1 2009, SARS…:) А вот китайцы и корейцы рекомендуют носить маски! Это крайне важно. Конечно, не дома, в машине или в ванной, но все же.

4) Также ВОЗ выступил против изоляции больных/подозреваемых в крупных ангарах, полевых госпиталях и тд. Но Китай именно так победил вирус.

5) Трамп обвинил ВОЗ в том, что тот рекомендовал не закрывать границы от Китая. К чему все это привело, сами видите. США - лидер по количеству зараженных! https://www.rbc.ru/polit…/…/04/2020/5e8ca27c9a7947a1b70a6ec3

6) ВОЗ долгое время использовал понятие Covid 19. Но правильное название вируса - SARS-CoV-2! Он на 90% повторяет геном SARS. Это было ошибкой ВОЗ с самого начала… и сейчас они пытаются скрыть ее, продвигая и дальше название Ковид 19! Также это делается для того, чтобы создать впечатление, что это совсем другой вирус, непонятный, крайне опасный и тд…

7) ВОЗ также обвиняют в позднем предупреждении об опасности COVID-19.Эти обвинения прозвучали из уст Д.Трампа. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8e60ab9a79476118e3d7f9

8) ВОЗ подозревается в игре с крупными фармакологическими корпорациями и с глобалистами Клинтон-Обама-Байден. Карантин разоряет мелкий и средний бизнес, дает крупным акулам подмять все под себя.

Также вирус косит рейтинг Трампа, на радость Байдену. Так ли это? Пока трудно сказать. Но в 2005-2009 ВОЗ открыто сыграл на руку этим товарищам!

Какие выводы?

1. Меньше слушать ВОЗ, паникеров, не верить всей ерунде в фб. Только официальные источники!

2. Маски надо носить, когда выходим из дома.

3. Больше движения, физические нагрузки (но не изматывающие, чтобы не ослабить иммунную систему).

4. Мыть чаще руки, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать вещи, телефоны, помещения!

5. Употреблять больше белка (яйца, рыбу, телятину).

6. Укреплять иммунитет - витамин С, Д, чеснок, лимон, имбирь.

7. Поддерживать нормальный вес – резкий сброс или набор веса могут ослабить иммунную систему.

8. Проветривать помещения, находиться на солнце (по возможности).

9. Не паниковать – это дает выброс гормона кортизола, который убивает иммунитет, увеличивает шанс заражения в разы!

10. Слушать рекомендации властей. Они несут ответственность за жизнь людей. Остальным – плевать! – написал он.

Материал подготовил: Михаил Генчу