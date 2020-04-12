Владимир Воронин: «За 200 лей и бутылку водку избиратели выбирают тех, кто ничего не умеет делать»

Об этом председатель ПКРМ заявил в ходе передачи «Puterea a рatra» на телеканале N4. Бывший президент оценил действия властей в период чрезвычайного положения из-за падемии коронавируса, высказался по поводу предложения Дмитрия Дьякова вернуться к избранию президента в парламенте и по другим актуальным проблемам. Вот наиболее интересные моменты дискуссии.

И мы не были готовы, и никто не был готов

Лидер ПКРМ сообщил в начале передачи, что соблюдает режим самоизоляции наряду со всеми гражданами. В рабочий кабинет приходит раз в неделю на час-два для решения срочных вопросов. «Я всю жизнь работал с людьми и не привык к уединению, - пояснил он. – Приходится мириться с ситуацией, хотя нынешний информационный век позволяет мне общаться со своими коллегами по партии без личных контактов».

На просьбу оценить действия властей в борьбе с опасным вирусом по десятибалльной системе бывший президент страны сказал, что надо поставить себя на место тех людей, которые занимаются решением этой проблемы. «Прежде всего, нужно подумать, что бы ты сделал на их месте в той или иной ситуации, - пояснил Воронин. – Я думаю, что нынешние власти делают все возможное для преодоления кризиса. Премьер-министр Ион Кику, министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну и все другие, находящиеся на передовой борьбы с опасным вирусом, справляются со своими задачами, учитывая, что за последние несколько лет разговоров о европейской интеграции финансирование нашей медицины сократилось в общей сложности на пять миллиардов лей».

Лидер молдавских коммунистов признался, что не знает, как поступил бы на месте премьер-министра в нынешней ситуации: «Никто во всем мире не был готов к внезапно возникшему кризису с коронавирусом. Главная проблема в такой ситуации: своевременная реакция. Мы, к сожалению, сильно запоздали. Однако, нельзя валить всю вину только на премьера Кику или министра Думбрэвяну. Главные причины сложившейся ситуации: ограниченные возможности нашей медицины и отсутствие опыта».

Президент не эпидемиолог

Комментируя участие главы государства в рамках чрезвычайной комиссии, Воронин отметил, что Додон во многом пытается копировать российского президента. «Но Владимир Путин как ответственный глава государства дважды выступил с обращениями ко всей нации, чтобы сплотить людей перед лицом возникшей проблемы, а затем предоставил возможность правительству и специалистам выполнять свои обязательства, - сказал политик. – Президент должен вмешиваться в чрезвычайной ситуации лишь тогда, когда необходимо принять какие-либо важные решения, находящиеся в его компетенции, согласно Конституции. У нас же Додон в одной информационной передаче на национальном телевидении семь раз появлялся в репортажах, в которых проводил ликбез. Он не медик, не эпидемиолог – его задача обеспечить вместе с парламентом материальную и законодательную составляющие в борьбе с пандемией».

Воронин не хочет быть в оппозиции

В нынешней чрезвычайной ситуации Воронин не согласился с утверждением, что он находится в оппозиции к власти.

«В период национальной трагедии я ощущаю себя не политиком, а рядовым гражданином, переживающим за все, что происходит в нашей стране, - высказал свою позицию бывший президент. – Я не могу сейчас находиться в оппозиции перед своим согражданами, перед детьми и пожилыми людьми. Нам нужно консолидировать свои усилия в борьбе с опасным вирусом, забыв о политике и оппозиции. Когда речь идет о здоровье людей, нужно отбросить политические амбиции и личные интересы: кто сильнее, кто умнее, кто у власти, а кто в оппозиции? Справимся с бедой, вернемся потом к политике: выборам, критике оппонентов и т.д.».

На воинских захоронениях нет места политике

Воронин негативно отнесся к предложению правой оппозиции отказаться от дальнейшего финансирования реставрации мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе, передав четыре миллиона лей на борьбу с пандемией.

«Когда 15 лет назад была завершена реконструкция этого воинского мемориала к 60-летию великой Победы над фашизмом, президентским указом я возложил ответственность за соблюдением там порядка на министерство обороны, - сказал бывший президент. – Когда мы ушли из власти, комплекс стал разрушаться. Были украдены бронзовые венки у входа, стали отваливаться мемориальные плиты с колонн и мест захоронений. За всем нужно было следить и своевременно ремонтировать.

Если те, кто называет себя оппозицией, считают это политическим моментом, не придают значения победе над фашизмом, считая советских солдат не освободителями, а оккупантами, это остается на их совести и ответственности. Если они разъезжают по всей Европе и не видят, как относятся в Берлине, Вене и других столицах к памятникам советских солдат, это тоже их проблемы. Здесь нет места политике».

«В парламенте готовится новая скупка голосов депутатов»

Президентские выборы лидер ПКРМ отказался обсуждать, считая это неуместным на фоне эпидемии, и лишь скупо сообщил, что представитель политформирования будет в списках кандидатов.

Воронин скептически отнесся к предложению почетного председателя Демпартии Дмитрия Дьякова вернуться к избранию президента в парламенте, считая, что в данном случае правящей коалиции ПСРМ-ДПМ придется прибегнуть к подкупу депутатов. Политик отметил, что «Дьяков ничего не говорит необдуманно», и напомнил: ранее президент Додон допустил, что в случае продления режима чрезвычайного положения выборы президента могут быть перенесены.

«Заявления Додона совпадают с тем, что сказал Дьяков: зачем тратить деньги в подобной сложной ситуации с привлечением большого количества граждан, если можно поступить проще и дешевле, избрав президента в парламенте, - пояснил бывший президент. - Но для этого необходим 61 голос, а в правящей коалиции их 59. Появится искушение подкупа недостающих двух депутатов. В коалиции есть те, кто знает, как покупать и уже покупал, в том числе наших бывших коллег. Их купят, а, может, уже это и сделали».

Воронин напомнил, как в 2009 году, когда у ПКРМ было 60 мандатов и не хватало одного голоса для избрания президента, партия ни кому не обращалась, никого не переманивала, в результате чего были организованы досрочные парламентские выборы.

«Нынешняя коалиция может выстрелить инициативой выборов президента в парламенте в любой момент. Когда страна будет выходить из кризиса, они просто скажут, что деньги на всенародные выборы лучше потратить на другие нужды», - сказал бывший глава государства, добавив, что с подробным анализом этой инициативы можно ознакомиться в статье «На кого работает Дьяков…», размещенной на официальном сайте ПКРМ.

После 7 апреля политическая элита деградировала

Обсуждая тему молдавской политической элиты, Владимир Воронин отметил, что она сильно деградировала за последние 11 лет.

«Я смотрю на этот парламент, и мне стыдно, что люди, которые находятся там, представляют законодательный орган суверенного государства, - продолжил он. - Это не только их личная проблема, это также проблема избирателей. Почему за 200 лей и бутылку водку они выбирают людей, которые в своей жизни ничего не умеют делать? Как человек может работать над законом, если не знает, что такое законодательный акт?».

По мнению лидера ПКРМ, после событий 7 апреля 2009 года в Молдове появились проблемы с коррупцией и интересами политиков. Воронин считает, что все последующие годы многие политики выступали против государственности Республики Молдова, было создано несколько «часовых бомб», которые впоследствии могут взорваться.

«До 7 апреля 2009 года был позитивный путь развития, - пояснил Воронин. - После тех трагических событий в стране начались все эти проблемы: с хищением миллиарда, мафией, коррупцией, политической коррупцией, коррупцией в парламенте. Разве такие глупости были, когда мы находились у власти?».

Подготовил Николай МЕНЮК