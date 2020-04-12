ТОП-5 сценариев президентских выборов в Республике Молдова

Поскольку в последнее время много говорится о президентских выборах в Республике Молдова, ТРИБУНА решила опубликовать условный рейтинг на эту тему, приведя все возможные сценарии в этой связи.

1). Прямые президентские выборы состоятся вовремя

Если пандемия, вызванная коронавирусом – COVID-19 пройдет или, по крайней мере, ее последствия не будут острыми, то президентские выборы, скорее всего, состоятся вовремя, т.е. в октябре-ноябре 2020 года. Этот сценарий может иметь место, насколько это возможно при условии, что пандемия пройдет в ближайшие месяцы, и осенью у нас не будет второй волны.

2). Прямые президентские выборы будут отложены на неопределенный срок

Этот сценарий может иметь место в случае если пандемия не пройдет до осени или пройдет первая волна, а осенью нас накроет вторая волна. В этом случае власти, скорее всего, не будут рисковать здоровьем людей и решат, что президентские выборы следует отложить на неопределенный срок до лучших времен.

3). Президент РМ будет избран в парламенте

Этот сценарий обсуждался в последние дни, хотя большинство парламентских партий еще не высказались по этому вопросу. Дискуссии о возвращении к выборам президента страны в парламенте начинаются с пандемии, с которой сталкивается Молдова, которая также может быть и осенью, когда должны состояться президентские выборы. Однако пока не ясно, по какому пути следует идти, чтобы вернуться к выборам президента в парламенте – путем внесения изменений в Конституцию на законодательном собрании или по решению Конституционного суда.

4). Отмена должности президента

Это сценарий, предложенный некоторыми гражданскими активистами, которые считают, что должность президента – в общем, должна быть ликвидирована, а прерогативы президентского института и президента государства – делегированы исполнительной власти. Однако в практическом плане такой сценарий не имеет шансов. В этом рейтинге он был представлен только потому, что его обсуждают в обществе.

5). Организация президентских выборов вместе с досрочными парламентскими

Это сценарий, который исходит от зоны оппозиции. Ее представители не исключают, что, в зависимости от того, как правительство справится с пандемией COVID-19, оппозиция может потребовать отставки правительства, параллельно организовав крупные протесты. Они предполагают, что в этом случае решением было бы проведение досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими. И они говорят, что готовы ждать, пока этот сценарий будет реализован до прохождения пандемии, причем выборы можно провести, по их мнению, в любое время в течение 2021 года.