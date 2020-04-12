Бывший депутат: «Давайте встанем и посудим прямо: системные реформы не будут проведены за 4 месяца...»

Бывший депутат Юрие Цап утверждает, что на днях премьер-министр возражал оппозиции по поводу ее ответственности за плохое состояние сферы здравоохранения, но системные реформы не проводятся в течение нескольких месяцев, сообщает ТРИБУНА.

«Давайте встанем и посудим прямо: системные реформы не будут проведены за 4 месяца… Что касается возражений в сторону оппозиции, мы можем только повторить сожаления по поводу уступки власти и ее неспособности продемонстрировать свои навыки … Возвращаясь к состоянию сферы здравоохранения, мы констатируем неадекватный подход в период с 1991 года.

К сожалению, системные реформы не были приоритетными ни с 2009 года, несмотря на то, что они были объявлены. Реальный шанс возник в результате Соглашения об ассоциации, транспонировка которого была предусмотрена на 2015-2018 годы. Сфера здравоохранения подразумевала глубокие реформы, включая повышение эффективности больниц, совершенствование контроля за инфекционными заболеваниями и внедрение МПС, в частности, мы обозначим задачу правительства по укреплению базовых компетенций по решению острых мероприятий в области общественного здравоохранения в рамках МПС ВОЗ, а также проблемы увеличения бюджетных ассигнований на программы общественного здравоохранения и стратегические закупки. Серия задач может быть продолжена… Просто, это не должно было быть…», написал Цап в социальной сети.

По его словам, ответственность в этой связи возлагается на правительство Демократической партии.

«ДПМ в период с 2016 по 2018 год, в результате радиографии SIGMA (Baseline Measurement Report: the Principles of Public Administration) должна была внедрить Стратегию реформирования государственного управления на 2016-2020 годы, которая оказала влияние на сферу здравоохранения через административные структуры, которые должны были быть упорядочены и рационализированы, но не так, как это было сделано – непродуманно / нелогично/ нерационально, в том числе создание нефункционирующего министерства, но и ротация министров, далеко не профессионалов в этой области …

Об этих вопросах мы говорили с трибуны парламента, предупреждая не только о порочном характере «реформ», но и о возможном негативном воздействии… Очевидно, что есть мысли на будущее. Но в то же время те, кто хочет управлять, должны понимать важность государства как «совокупности государственных услуг», в том числе общественного здравоохранения. Понять и сформировать его таким образом, чтобы он наилучшим образом отвечал будущим потребностям и вызовам», заключил бывший депутат.

Андриана Кептине