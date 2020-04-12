Ни масок, ни перчаток. Сотрудник скорой помощи рассказал о нехватке защитного оборудования

Сотрудник скорой помощи Евгений Чеботарь, рассказал, что тем кто едет на вызовы не хватает масок и защитных костюмов. На своей странице в Facebook он рассказал, с чем приходится сталкиваться. Чеботарь отметил, что решил таким образом ответить министру здравоохранения Виорике Думбрэвяну, которая заявила, что медработники сами несут ответственность за то, что заразились.

Он рассказал, что сначала им выдавали респираторы. Затем, по словам Чеботаря, им стали выдавать простые хлопковые маски. «Мы надеваем по две, когда едем на вызов», — рассказал Чеботарь.

Он сообщил, что в последнее время им стали выдавать тонкие одноразовые маски. Кроме того, Чеботарь рассказал, что сначала им выдавали по две пары перчаток.

«Такая ситуация не только у нас, а на всех станциях [скорой помощи]», — рассказал он. Также Чеботарь рассказал, что им не разрешают выбрасывать очки от защитного костюма. По его словам, после каждого вызова, очки надо выбрасывать. Он утверждает, что начальство просит их возвращать очки, чтобы из продезинфицировали и снова начали использовать.

«Госпожа министр, прежде чем заявить, что мы сами виноваты в том, что заразились, убедитесь, что обеспечили медработников достойным оборудованием, чтобы бороться с этим вирусом», — подчеркнул Чеботарь.