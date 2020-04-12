«Толстолобо-терапия» - в Бельцах решили почистить озеро при помощи мальков толстолобика

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Общество
Эта рыба считается отличным фильтром для воды.
Стоит отметить, что огромную лепту в загрязнение не только озера, но и природы в целом вносят сами жители Бельц - мы уже сообщали о том, что из-за пандемии коронавируса в критической ситуации оказалась городская система канализации, которая просто не справляется с начавшими попадать в нее в большом количестве чужеродными материалами вроде использованных медицинских масок и перчаток.
Автор: Михаил Генчу
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