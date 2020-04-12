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Экономика
Молдавские банки сейчас должны снизить проценты по кредитам до минимума
12.04.2020

Завтра мы можем проснуться в стране где у физических лиц все заберут и нет работы, а компании, где они работали, закроются по причине нехватки оборотных средств

По поводу банков и кредитов. Не буду говорить какой коммерческий банк, но интересные вещи получаются.

По пунктам, отсрочка есть только у "физиков" (граждане) по кредитам на три месяца. Через три месяца клиент должен выплатить и тело кредита и процент сразу за 4 месяца. Если человек хочет рассрочку, он будет договариваться в индивидуальном порядке. Через три месяца мы получим тонны кредитов,за которые надо будет сразу заплатить. Понятно, со всеми договариваться не будут, соответственно, у огромной массы людей появится еще и пеня к основной сумме.

Теперь вопрос по юридическим лицам. По компаниям никакого распоряжения нет, все идет в стандартном режиме. Только уже сейчас огромная масса компаний не выплачивает взятые ранее кредиты с формулировкой "нам надо людям зарплаты выдавать". Уже сейчас получается, что у огромного числа компаний появились проблемы с финансами. Выплачивать кредиты надо, да, надо, их не отменяли. Соответственно, начнутся сокращения по причине сбора средств, на кредиты в том числе. Остальные начнут работать больше и за меньшие деньги.

Теперь по новым кредитам. Их боятся выдавать, так как не понятна ситуация с уже выданными кредитами другим компаниям. Банки бояться, что все залоги, которые будут получать- недвижимость, транспорт и многое другое - рухнет в цене по причине большого числа на рынке и маленькой потребности.

Многие сейчас на грани, поэтому может быть и банкротство и большие сокращения.

Чтобы не было такого, чтобы не пустовали все построенные офисные здания, новострои, рынок недвижимости, как и многие другие, уже сейчас должен быть механизм получения кредитования под очень маленький процент с большими каникулами по выплатам. Надо менять позицию им выдавать кредиты не под 10- 13 %, а хотя бы 4-6.5 %. Иначе проснемся в стране, где у физических лиц все заберут и нет работы, а компании, где они работали, закроются по причине нехватки оборотных средств.

Думайте господа! Лучше думать сейчас, чем потом полиция будет бегать по городу и спасать от краж и мародеров!

ЛЕОНИД РЯБКОВ, НИКИТА ЗВЕРЕВ


 
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