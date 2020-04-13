32-я жертва коронавируса в Молдове: Умерла 60-летняя женщина

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По данным Минздава, женщина страдала еще и сахарным диабетом.
Вечером 12 апреля стало известно, что в Молдове умерла 32-я жертва заболевания коронавирусом. По информации Минздрава, 60-летняя жительница Штефан Водэ скончалась в больнице Каушан.
С начала эпидемии коронавируса в Молдове скончались 32 человека.
12 апреля в Молдове было подтверждено 102 новых случая. Всего было проведено 439 тестов. В Кишиневе 27 новых случаев. В Приднестровье 18 новых случаев заражения коронавирусом.
Новые данные представила глава минздрава Виорика Думбрэвяну.
Премьер-министр Ион Кику с радостью отметил, что число заболевших на данном этапе стабилизировалось. По его словам, это говорит о том, что меры, предпринятые властями и соблюдаемые населением, дают свои положительные плоды.
Он подчеркнул, что руководство страны рассматривает возможность дополнительного поощрения медиков. В понедельник будут представлены цифры. Он высказал уверенность, что общество поддержит властей в их намерении поднять зарплаты медиков и делать это на постоянной основе.
Премьер-министр Ион Кику поздравил с Вербным воскресеньем.
— К сожалению, не смогли отпраздновать, как обычно, но это условия этого года. Но, конечно, мы справимся и будем праздновать наши праздники в церкви в будущем. Сегодня Католическая Пасха, поздравляю всех верующих католиков. У нас больше сообщество тех, кто празднует Пасху сегодня.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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