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32-я жертва коронавируса в Молдове: Умерла 60-летняя женщина
13.04.2020

По данным Минздава, женщина страдала еще и сахарным диабетом. 

Вечером 12 апреля стало известно, что в Молдове умерла 32-я жертва заболевания коронавирусом. По информации Минздрава, 60-летняя жительница Штефан Водэ скончалась в больнице Каушан.

С начала эпидемии коронавируса в Молдове скончались 32 человека.

12 апреля в Молдове было подтверждено 102 новых случая. Всего было проведено 439 тестов. В Кишиневе 27 новых случаев. В Приднестровье 18 новых случаев заражения коронавирусом.

Новые данные представила глава минздрава Виорика Думбрэвяну.

Премьер-министр Ион Кику с радостью отметил, что число заболевших на данном этапе стабилизировалось. По его словам, это говорит о том, что меры, предпринятые властями и соблюдаемые населением, дают свои положительные плоды.
— Сегодня у нас есть 15 районов, где сегодня не было новых случаев, это дает надежду на избежание этой опасности. Абсолютно необходимо мобилизоваться и далее. У нас 95 вылечившихся, это еще один повод поблагодарить медиков, — отметил Кику.

Он подчеркнул, что руководство страны рассматривает возможность дополнительного поощрения медиков. В понедельник будут представлены цифры. Он высказал уверенность, что общество поддержит властей в их намерении поднять зарплаты медиков и делать это на постоянной основе.

Премьер-министр Ион Кику поздравил с Вербным воскресеньем.

— К сожалению, не смогли отпраздновать, как обычно, но это условия этого года. Но, конечно, мы справимся и будем праздновать наши праздники в церкви в будущем. Сегодня Католическая Пасха, поздравляю всех верующих католиков. У нас больше сообщество тех, кто празднует Пасху сегодня.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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