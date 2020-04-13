Опубликованы новые карты по распространению коронавируса в Кишиневе и пригородах: в лидерах Рышкановка и Дурлешты

Данные были обновлены поздним вечером 12 апреля 2020.

Мы уже публиковали заметку о том, какие районы в столице Молдовы самые опасные в плане коронавируса. Теперь мэрия Кишинева обязалась каждый день их обновлять и публиковать карты распространения COVID-19 не только в столице, но и в пригородах.

Данные по пригородам.

Вот первые из них. Сначала по пригородам. Здесь в лидерах Дурлешты - 35 случаев. Далее: Трушены - 17, Сынжера и Ставчены - по 12, Крикова - 10, Кодру - 7, Гратиешты и Чореску - по 3, Будешты - 2, Ватра, Гидигич, Колоница, Бубуечь - по 1.

Безопаснее всего на этот час в Вадул-луй-Водах и Крузештах - там ни одного больного коронавирусом не зарегистрировано.

Данные по Кишиневу.

Теперь по столице. Впереди на вечер 12 апреля Рышкановка - 103 случая, Чеканы и Центр - по 87, Ботаника - 83, Буюканы - 76.

ПАВЕЛ МУНТЯН