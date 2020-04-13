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Экономика
Власти Молдовы рассматривают возможность повышения зарплат в сфере медицины.
13.04.2020

Власти Молдовы рассматривают возможность повышения зарплат в сфере медицины. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

"Понятно, что необходимо выделить и финансовые средства. Найдем их, но, думаю, что общество нас поддержит, когда речь идет о существенном увеличении зарплат в медицинской системе Молдовы", - отметил Кику. 

Кроме того, анализируется возможность предоставления единовременного пособия в 16 тысяч леев не только тем, кто заразился коронавирусом, исполняя рабочие обязанности. Решение об этом может быть принято уже завтра – 13 апреля.

@SM


 
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