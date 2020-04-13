Директор больницы минздрава Молдовы: Люди не поедут на Поминальный день на могилы своих близких - это опасно для жизни!

Анатолий Цуркану считает, что если человек выздоровел, значит у него появился иммунитет к covid-19.

- Никто вас не скажет, идем ли мы к пику заболеваемости коронавиурсом, находимся ли в нем или уже прошли его, - признается "Комсомолке" Анатолий Цуркану, директор больницы минздрава (бывшая железнодорожная). - Я вижу каждый день, как множество людей идет на обследование, очень много инфицированных, никто не знает, что будет дальше...

- Ваша больница заполнена больными?

- Да, заполнена. Лежат только с covid-19.Многовато больных. Мой свет, как врача - обязательно носите маски, соблюдайте расстояние между собой и окружающими, чаще мойте руки и дезинфицируйте их! Если появились первые признаки недомогания, сразу же обращайтесь к семейному врачу!

- Вы же ходите по улицам, видите людей, наши граждане соблюдают меры безопасности, стали более сознательными?

- Очень мало хожу по улицам, потому что очень много работаю! Из больницы каждый день ухожу самое ранее в девять часов вечера. Сотрудников хватает, лекарств, оборудования, средств защиты. Государство делает все что нужно.

- Не за горами пасхальные праздники, люди массово захотят поехать на кладбища, навестить могилы своих родных...

- Не думаю, что люди рискнут своим здоровьем, жизнью и массово поедут на кладбища. Коронавирус - очень серьезное заболевание и вы видите каждый день, что ситуация не очень утешительная.

- В вашей больнице есть вылечившиеся от covid-19?

- Есть, сегодня на выписке очередной, он 14 дней лечился.

- Иммунитета от коронавируса нет?

- Это пусть наука скажет. Думаю, если человек выздоровел, конечно, есть иммунитет. Думаю, он может не бояться общаться с инфицированными...

ЛЕОНИД РЯБКОВ