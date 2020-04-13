Собачий холод с африканской жарой: Такого в Молдове еще не было - в один день и в одно время на севере страны +3, а на юге до +20

То, что произойдет во вторник, 14 апреля, уникально для нашей страны, такого, пожалуй, еще не было. Мы, конечно, понимаем и помним, что апрель для Молдовы - месяц особенный, но в этот раз что-то уникальное ожидается во вторник, 14 апреля.

Утро, честно говоря, ничего не предвещает. Температура воздуха по всей территории страны будет от 5 до 7 градусов выше нуля.

Таких контрастов еще не было в Молдове.

Все изменится в полдень. На севере Молдовы резко похолодает - до 3 градусов тепла (вероятен дождь), а на юге резко потеплеет - до 18-20 градусов выше нуля.

Этот контраст продержится до вечера: в 21.00 на всей территории Молдовы примерно одинаково - до 3-5 градусов тепла, возможен дождь.

ЛИДИЯ ТКАЧ