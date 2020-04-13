Без врачей спасения нет, поэтому абсолютно все политики должны прекратить политизировать эту тему

Без врачей спасения нет, поэтому абсолютно все политики должны прекратить политизировать эту темы. Заявление сделано политологом Дионисом Ченуша.

Но он говорит, что в этой связи необходимо конструктивное давление. «Оставьте политические расчеты на время после Covid», повторил эксперт.

В то же время, чтобы не опомниться с 90% зараженных врачей, Ченуша считает, что Комиссия по чрезвычайным ситуация и Центр COVID-19 обязаны: A) обеспечить механизм отслеживания распределения средств индивидуальной защиты; B) проверять и осведомлять население об эффективном снабжении врачей средствами; C) расследовать и сообщать о случаях заражения врачей.

«Недопустимо, чтобы, с одной стороны, мы хвалили врачей, а с другой стороны, даже с тонким подтекстом, обвиняли в заражении по собственной вине. Сектор здравоохранения и врачи являются приоритетом из всех приоритетов, если власти хотят пройти через кризис Covid с минимальными жертвами», заключил лидер мнения.

Кристина Гурез