Без врачей спасения нет, поэтому абсолютно все политики должны прекратить политизировать эту тему

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Политика
Без врачей спасения нет, поэтому абсолютно все политики должны прекратить политизировать эту темы. Заявление сделано политологом Дионисом Ченуша.
Но он говорит, что в этой связи необходимо конструктивное давление. «Оставьте политические расчеты на время после Covid», повторил эксперт.
В то же время, чтобы не опомниться с 90% зараженных врачей, Ченуша считает, что Комиссия по чрезвычайным ситуация и Центр COVID-19 обязаны: A) обеспечить механизм отслеживания распределения средств индивидуальной защиты; B) проверять и осведомлять население об эффективном снабжении врачей средствами; C) расследовать и сообщать о случаях заражения врачей.
«Недопустимо, чтобы, с одной стороны, мы хвалили врачей, а с другой стороны, даже с тонким подтекстом, обвиняли в заражении по собственной вине. Сектор здравоохранения и врачи являются приоритетом из всех приоритетов, если власти хотят пройти через кризис Covid с минимальными жертвами», заключил лидер мнения.
Кристина Гурез
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