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Политика
Возможные сценарии президентских выборов в Республике Молдова!
13.04.2020

Поскольку в последнее время много говорится о президентских выборах в Республике Молдова, ТРИБУНА опубликовала условный рейтинг на эту тему, приведя все возможные сценарии в этой связи.

Так, один из сценариев предусматривает, что президентские выборы пройдут вовремя. «Если пандемия, вызванная коронавирусом – COVID-19 пройдет или, по крайней мере, ее последствия не будут острыми, то президентские выборы, скорее всего, состоятся вовремя, т.е. в октябре-ноябре 2020 года. Этот сценарий может иметь место, насколько это возможно при условии, что пандемия пройдет в ближайшие месяцы, и осенью у нас не будет второй волны», говорится в материале.

Другой сценарий – прямые президентские выборы будут отложены на неопределенный срок. «Этот сценарий может иметь место в случае если пандемия не пройдет до осени или пройдет первая волна, а осенью нас накроет вторая волна. В этом случае власти, скорее всего, не будут рисковать здоровьем людей и решат, что президентские выборы следует отложить на неопределенный срок до лучших времен», пишет приведенный источник.

Андриана Кептине


 
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