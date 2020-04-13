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Дилемма 16-ти тысяч леев для врачей и полицейских - президент высказался
13.04.2020

Президент прокомментировал пересуды о компенсациях «передовикам», заразившимся коронавирусом.

– Видел много дискуссий о том, что те полицейские, врачи и те, кто были заражены коронавирусом на работе, получат 16 тысяч леев. Надо остановить эти инсинуации, нужно чтобы получили абсолютно все. Все, кто заразился вирусом, находясь на первой линии борьбы, должны получить эти деньги, - завил Игорь Додон на брифинге.

Ранее премьер-министр Ион Кику обещал изыскать возможность для повышения зарплат медикам. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу


 
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