Пациентов будут выписывать после первого отрицательного теста на COVID-19

Людей будут выписывать из больницы после первого отрицательного теста на COVID-19, они продолжат лечение на дому. Если у них дома для этого нет условий, то их будут переводить в центр "Constructorul". Разъяснения были даны в воскресенье, 12 апреля, министром здравоохранения, труда и социальной защиты Виорикой Думбрэвяну по окончании заседания Национального координационного центра, передаёт IPN.

Центр "Constructorul" примет пациентов с лёгким течением COVID-19 и тех, у кого первый тест после пройденного лечения дал отрицательный результат, но кто не имеет возможности вернуться домой для последующей самоизоляции. Думбрэвяну также сообщила, что в Республиканской клинической больнице освобождён новый корпус для размещения пациентов, нуждающихся в поддержке дыхания. Там будет 50 койко-мест. В Центр COVID-19 за последние два дня обратились 49 человек, из которых 30 были госпитализированы, двое в тяжёлом состоянии.

В ходе видео-включения Серджиу Василица, директор Инфекционной клинической больницы им. Тома Чорбэ, сообщил, что на данный момент в медицинском учреждении 120 пациентов. 70 пациентов, которые находились там же под наблюдением, были выписаны. Имеется один случай заражения медицинского персонала. Директор положительно оценил приказ минздрава о том, чтобы пациенты, находящиеся в фазе выздоровления, но ещё остающиеся заразными, если результат их тестирования оказался отрицательным, продолжали лечение на дому.

Директор муниципальной детской клинической инфекционной больницы Людмила Быркэ сообщила в ходе видео-включения, что поначалу в больницу госпитализировали и лиц с подозрением на COVID-19, но теперь там остались только дети, у которых этот диагноз подтвердился. Сегодня в больнице находятся в общей сложности 120 пациентов, в том числе 107 с COVID-19, из которых 32 взрослых и 75 детей.

„У нас сейчас имеются проблемы с местами, потому что в общей сложности у нас 120 пациентов. У нас 100 койко-мест. Конечно, физически у нас имеется больше кроватей – для матерей, которые поступили к нам раньше. На сегодняшний день учреждение не подпадает под действие приказа, изданного 10-го числа – о выписке после одного отрицательного результата. Поэтому мы убедительно просим изучить этот вопрос ещё раз и посмотреть, что можно сделать, потому что сейчас мы не можем принимать пациентов из республики. Нам звонят, но мест у нас физически нет”, - рассказала директор.

Главврач Республиканской клинической больницы Андрей Ункуца сообщил, что с тех пор, когда больница была отведена под лечение тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов, в том числе беременных, в это учреждение были госпитализированы 76 пациентов. Из них 31 пациент уже переведён в другие медучреждения, а три пациента были выписаны после лечения. За этот же период скончались девять человек. На данный момент в Республиканской клинической больнице госпитализированы 38 пациентов. Из них в крайне тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

В Республике Молдова было подтверждено 1560 случаев COVID-19. 30 человек скончались. 165 находятся в тяжёлом состоянии.