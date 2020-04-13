Некоторые молдавские фермеры нашли выход из кризиса

Из-за эпидемии коронавируса сильно пострадала отрасль виноградарства в Молдове. Молдавские аграрии были вынуждены искать выход из создавшейся критической ситуации – им стала онлайн-торговля.

Семья Ребежа из села Сирец Страшенского района, у которой три гектара виноградников сорта «Молдова» и девять тонн остатков урожая в холодильниках, продает ягоды по цене в 80 леев ящик.

- Хотели продать оптом, но не получилось. А потом на нас и на всю планету навалилась эта болезнь, все закрылось. Не только у нас, у очень многих холодильники забиты фруктами, которые негде продавать.

Мы храним виноград при температуре ноль - минус полтора градуса. Когда температура поднимается до ноля градусов, холодильник включается автоматически, - говорит Валериан Ребежа.

Неудачным стал и сезон прошлого года из-за сильных проливных дождей.

- В прошлом году мы справились вдвоём, в этом решили тоже сами. Муж подправил, что где надо, вдвоем почистили виноградники. Две недели назад закончили работы, но остался непроданный виноград.

Изначально чуть было не приняли катастрофическое решение – выкинуть виноград, так он не годится уже для изготовления вина или сока. Но потом дали объявление в соцсетях. Мы, аграрии, никогда не имеем прибыли. В прошлом году было совсем тяжело, в этом не можем вернуть расходы за прошлый, и неизвестно, что нас ждёт дальше, потому что нет дождей.

Надо поддерживать наших производителей, надо им оказывать финансовую помощь. Дело в качестве, не в цене. В первую очередь, это экологически чистая продукция, не привезенная, и я знаю, что она не прошла через множество рук.

Думаю, что отечественных производителей надо поддерживать постоянно, не только во время пандемии. По моему мнению, в супермаркетах риск заражения гораздо выше, чем здесь, - рассказали фермеры.

Автор: Михаил Генчу