Глава молдавского правительства Кику дал неожиданное разъяснение коллегам из ЕАЭС

Глава молдавского правительства дал неожиданное разъяснение коллегам из ЕАЭС относительно тестов на коронавирус и их массовости:

"Тестирование в государственной системе [Молдовы] проводится исключительно для лиц, имеющих симптомы. 50% тестов проводится в государственной системе, и там доля подтверждённых случаев примерно 20%. Остальные 50% тестов проводятся частными лабораториями, которые аккредитованы в том числе ВОЗ, там доля подтверждённых случаев очень маленькая – не более 2%. Это нам говорит о том, что массовое тестирование не особо, будем так говорить, имеет смысл. Тем более в нашем случае нет больших возможностей, и даже не количество тестов является ограничением, а именно способности лабораторий проводить эти тесты".

Сказал это Ион Кику всего три дня назад, а сегодня мы узнаем, что мэрия Кишинева запускает тестирование столичного медперсонала на наличие коронавируса... в частных лабораториях.

Что-то у нас в голове не склеивается.

@GK