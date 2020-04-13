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Семья
«Коронавирусные роды» - как по-новому будет работать роддом
13.04.2020

Эти дети рождаются в исторический момент. На входе установлен пункт обеззараживания передач и пакетов для рожениц.

В связи с нарастающей угрозой распространения эпидемии вируса нового типа COVID-19, в одном из столичных родильных домов ужесточили меры для обеспечения безопасности новоиспеченных матерей и новорожденных.

- Традиционный общий снимок семьи и врачей при выписке теперь тоже под запретом. Раньше мы пускали в холл родственников, разрешали фотографироваться и делать сюрпризы. Теперь, в условиях чрезвычайного положения, это недопустимо. Пускаем только одного родственника первой степени — супруга или маму. Мы их поздравляем, и они уходят, - рассказала замдиректора муниципальной клинической больницы №1 Алина Бежан.

Все запланированные госпитализации гинекологического профиля отменили на весь период действия чрезвычайного положения, передает Publika.

Напомним, чрезвычайное положение было введено по всей территории Молдовы с 17 марта по 15 мая 2020 года в связи с эпидемиологической опасностью распространения коронавируса.

Автор: Михаил Генчу


 
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