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Депутат, выступивший против кабмина в КС, ушел на карантин
13.04.2020

Депутат Александр Олейник самоизолировался на две недели. Причина – контакт с лицами, которые возможно, инфицированы коронавирусом.

Сидеть в изоляции Олейнику осталось еще неделю. Симптомов коронавируса он не ощущает.

– Ничего серьезного, но, чтобы защитить семью и коллег, я решил остаться дома еще на неделю. Те, с кем я контактировал, получили отрицательный результат теста на коронавирус, но дисциплина – это необходимости. Поэтому я отсутствую сегодня на заседании Конституционного суда, - отметил Олейник для телеканала TV8.

Олейник оказался одним из тех, кто оспорил в КС закон, за который правительство взяло на себя ответственность. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу


 
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