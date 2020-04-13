Премьер-министр: "Молдове удалось уйти от кошмарного итальянского сценария к оптимистичному - все благодаря вам"

Премьер-министр Молдовы Ион Кику опубликовал в понедельник утром на своей странице в соцсетях обнадеживающий пост, который в то же время ясно дает понять, что еще не все пройдено, а потому, нужно набраться терпения и сил и двигаться в том же направлении.

"Дорогие друзья,

Мы вступаем в Страстную неделю. Желаю всем мирной недели и крепкого здоровья!

С конца января, когда ВОЗ объявил международную тревогу в связи с распространением COVID-19, мы провели десятки совместных заседаний с представителями этой организации в Республике Молдова. Все наши действия по предотвращению и борьбе с распространением вируса были выполнены в полном соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Я особенно помню встречу, которая прошла 23 марта 2020 года, когда специалисты ВОЗ представили пессимистичный сценарии (итальянский - в то время там была худшая ситуация) и оптимистичный (албанский).

Материализация первого сценария означала около 2000 зараженных на 9 апреля. Данная цифра основана на модели увеличения числа инфицированных в среднем за последние 6 дней на 27%. Этот сценарий означал цифру в 28 тысяч зараженных в нашей стране к концу апреля.

Албанский сценарий, основанный на 11-процентном увеличении в среднем за последние 6 дней, предполагал 3000 зараженных до конца апреля.

Я спросил тогда, что нужно сделать, чтобы иметь оптимистичный сценарий? Уверяю вас, дорогие граждане, что мы сделали все, что нам рекомендовали на этой встрече.

Дорогие друзья,

Вчера мы достигли в среднем за последние шесть дней увеличение ниже 10%. Мы спустились с 27 %. То есть с итальянского сценария, которые у нас был реальным 23 марта, сегодня у нас оптимистичный сценарий.

Как это стало возможным?

Знаю - это благодаря усилиям и пониманию, проявленному гражданами Республики Молдова! Я очень благодарен всем, кто терпелив и хорошо понимает, с чем мы сейчас сталкиваемся. Горжусь тем, что являюсь частью мудрого и дисциплинированного народа!

Я прошу вас от души потерпеть еще немного, оставаться дома и строго следовать правилам!

Всем крепкого здоровья!"- говорится в обращении премьера.