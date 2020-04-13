Некоторые правила на период пасхальных праздников, с 19 по 27 апреля 2020 года

В период пасхальных праздников, с 19 по 27 апреля 2020 года, доступ на столичные кладбища будет ограничен - вход разрешается лишь присутствующим на похоронах (максимум 10 человек).

По словам столичного генпримара Иона Чебана, такие меры необходимы для того, чтобы избежать скопления граждан на кладбищах и предотвратить распространение COVID-19.

В преддверии праздника и в саму Пасху - 18 и 19 апреля - столичный общественный транспорт курсировать не будет. Он возобновит работу 20 апреля.

@SM