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Общество
Некоторые правила на период пасхальных праздников, с 19 по 27 апреля 2020 года
13.04.2020

В период пасхальных праздников, с 19 по 27 апреля 2020 года, доступ на столичные кладбища будет ограничен - вход разрешается лишь присутствующим на похоронах (максимум 10 человек).

По словам столичного генпримара Иона Чебана, такие меры необходимы для того, чтобы избежать скопления граждан на кладбищах и предотвратить распространение COVID-19.

В преддверии праздника и в саму Пасху - 18 и 19 апреля - столичный общественный транспорт курсировать не будет. Он возобновит работу 20 апреля.

@SM


 
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