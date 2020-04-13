Директор Института скорой помощи: в Молдове достаточно аппаратов искусственной вентиляции

Михаил Чокан сообщил, что из 500 наличных аппаратов до сих пор использовались только 12.

Директор Института скорой помощи Михаил Чокану заявил, что в Молдове достаточно аппаратов искусственной вентиляции, необходимых для больных с тяжелой формой COVID-19. По его словам, из 500 наличных аппаратов до сих пор использовались только 12.

- У нас нет дефицита этих аппаратов, у нас около 12 интубируемых пациентов. В Молдове их запас составляет 500 штук. Представляете какой резерв у нас есть для пациентов? – заявил Михаил Чокану.

Он рассказал, что 90% аппаратов искусственной вентиляции обладают высокой способностью фильтрации кислорода для легких.

- Может быть это является причиной низкого уровня смертности. Также у нас есть специалисты, которые способны правильно лечить пациентов с COVID-19, - сказал Чокану.

Директор Института скорой помощи сообщил, что все сотрудники снабжены необходимым защитным снаряжением: комбинезонами масками, экранами и перчатками:

- 120 сотрудников работают с 61 пациентом, и никто не заразился коронавирусом, что означает - защитные меры верно применяются.

Директор Института скорой помощи также отметил, что все лечебные учреждения располагают необходимыми лекарствами, а обеспечение происходит централизованно – по линии Минздрава.

ЛИДИЯ ТКАЧ