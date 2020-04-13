Эффект болтуна с гвоздиками: свято место пусто не...

Депутат парламента Григорий Новак жестко прокомментировал действия примара Бельц Ренато Усатого.

– Бандит из 90-х-начала 2000-х, который и к нынешнему моменту сохранил лексику и поведения бандюгана с распальцовкой, только без малинового пиджака, выступает по ТВ и угрожает президенту страны смертью. Балабол-бандит считает, что 4 цветка, показанных в прямом телеэфире, принесут ему популярность.

Он путает народ с криминальной сходкой, частью которой является. Таким бандитским поведением, действиями и речью он может снискать себе популярность только в узких криминальных кругах, но он является примаром Бельц. Напомним ему, как он сбежал, поджав хвост, из Молдовы, а в прошлом году сбежал, поджав хвост, и из России, где попал под уголовное преследование.

За все содеянное этот бандит ответит! «Нанаша» его уж больше нет в Москве, чтобы его защитить, а российские прокуроры, кажется, все ближе к раскрытию актов беззакония, совершенных этим преступником.

О бандитских угрозах никто не забыл. Один бросал индюков через забор, другой бросает парное количество цветов, но уже на пол. Ничего нового, те же идеи, те же манеры, те же навыки, но все это делается по одному и тому же бандитскому сценарию, - написал Новак в соцсетях.

Что тут сказать!.. Когда лучшие умы страны уже давно за границей, когда за 30 минувших лет патриотизм заменялся чувством любви и преданности соседней стране, когда политическая культура за это время в Молдове не продвинулась ни на миллиметр, – совершенно неудивительно, что ключевые места занимают субъекты вроде Усатого.

Представители этой прослойки общества – люди весьма расторопные и никогда не пройдут мимо бесхозного куска чего-то там. Главное, чтобы был большой, и чтобы можно было полностью утащить с собой. А если это целый город, то сам бог велел ловить момент.

А люди… А что люди? Для них это не люди, а электорат. Кинуть кость в виде гумпомощи и бесплатных концертов – и ты уже примар. Таких в Молдове, как минимум двое в свое время получилось.

Тут есть лишь одна, как сказал бы другой великий политик, "закавыка" - по Усатому в России тюрьма плачет, а в Молдове он гуляет свободно. Впрочем, не он один, и это настораживает...

Автор: Александр Москалев