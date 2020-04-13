Посол ЕС недоволен - «неблагодарные молдаване» не ценят помощь ЕС!

Имидж Евросоюза сильно страдает. События вокруг коронавируса сильно подмочили репутацию ЕС - деньги, которые вкладывались десятки лет в создание образа идеального союза, по сути, сгорели, так как пандемия коронавируса ясно показала - в европейской системе медицины есть определенные проблемы, которые привели к тому, что пандемия смерчем промчалась по внешне благополучным странам, унеся десятки тысяч жизней.

Все это привело к тому, что ЕС стал еще менее привлекательным в глазах тех, кто раньше стремился в него всеми фибрами души. Розовая пелена постепенно начала спадать с глаз, несмотря на то, что ЕС тоже пытается предпринимать шаги по спасению своего имиджа - объявили о том, что дадут денег, хотя что делать с ними и у кого покупать необходимые тесты/медикаменты/оборудование для лечения коронавируса, не вполне понятно, особенно в свете того, что ЕС и сам покупает все это где-то в Китае или еще где - в общем, сам не производит.

В общем, в то время как нам срочно нужен стакан холодной воды посреди пустыни, появляется ЕС и протягивает вам... пачку денег. Пейте деньги, господа. Вот что примерно означает "финансовая помощь" в такой ситуации, к тому же, она еще и не поступила никуда.

И в связи с этим Петр Михалко, представитель ЕС, очень возмущен - по его словам, молдаване не ценят помощи Союза.

- К сожалению, появляются такие заявления, которые выставляют искреннюю помощь, которую предлагает ЕС, в негативном свете, - заявил он.

Также Михалко напомнил о том, что мир, дескать, не зацикливается на одном лишь коронавирусе - скоро, дескать, все наладится и снова придет время "замечательных реформ", которые уже, признаем честно, набили оскомину:

- Помощь Европейского союза, если говорить о поддержке реформ, продолжится после окончания кризиса на высоком уровне и в соответствии с Соглашением об ассоциации и Соглашением о свободной торговле, - добавил Михалко.

Автор: Дан Дудка