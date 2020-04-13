Хорошая новость - газ подешевеет, и будет падать в цене до конца года

Газпром идет на уступки. Природный газ в Республике Молдова станет дешевле в самое ближайшее время, более того - его цена будет падать вплоть до конца года. Об этом общественности сообщил руководитель предприятия "Молдова-Газ" Вадим Чебан:

- В структуре конечного тарифа доля закупочной цены природного газа составляет 71%. Оставшиеся расходы приходятся на транспортировку, распределение и поставку природного газа. Формула цены в контракте с «Газпромом» предполагает ее дальнейшее и ощутимое снижение в третьем и четвертом квартале 2020 года на поставляемый в Молдову природный газ, - написал в Facebook Чебан.

Ранее глава государства Игорь Додон упоминал, что до конца года закупочная цена на 1000 кубометров природного газа из Российской Федерации понизится до 100 долларов.

Автор: Михаил Генчу