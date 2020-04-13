Проект закона о гражданстве России внесен в Госдуму: Перечень поправок для жителей Молдовы

Важный момент: срок получения российского гражданства значительно снижается.

Как горько заметил один из авторов законопроекта Константин Затулин:

«Мы сами себя связали по рукам и ногам, отказавшись от главного преимущества – привлекательности России для соотечественников из ближнего зарубежья». Но самое главное, у нас была возможность избежать братоубийственного противостояния на Украине. По мнению Константина Затулина, такая ситуация просто не сложилась бы:

«Если бы мы меньше обращали внимания на фобии властей Украины и после распада СССР практиковали раздачу российских паспортов гражданам Украины, не требуя от них отказа от украинского гражданства, то к 2014 году добрая треть, если не половина населения братской Украины могла бы на законном основании считаться гражданами Российской Федерации. Кто бы тогда посмел баловаться государственными переворотами и гражданской войной на Донбассе?».

Сейчас Законопроект о поправках к «Закону о Гражданстве», в соответствии с регламентом разослан во все думские фракции и комитеты. Затем – обсуждение, дебаты и принятие поправок. Их немало. Кроме «революционной поправки» в Законопроекте есть несколько новаций, упрощающих жизнь соискателям гражданства:

1. Выпускники российских вузов смогут получить гражданство РФ через 1 год. (раньше три года - прим.корр.).

2. Упрощенный порядок получения гражданства для граждан Белоруссии, Украины, Молдовы.

3. Имеющий супруга, гражданина или гражданку РФ может получить гражданство России сразу же, после получения «Разрешения на временное проживание». Получение «вида на жительство» не нужно, если вы в браке не менее трех лет.

4. Если в таком браке нет детей, вид на жительство нужен – чтобы избежать волны фиктивных браков.

5. От всех, кто имеет право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, доказательств наличия законного источника средств к существованию более не потребуется.

К сожалению, в новом Законопроекте нет упоминания такой категории граждан, как «соотечественник за рубежом», хотя она есть в других, тоже пока не принятых поправках – к Конституции. Возможно, когда эта формулировка попадет в основной закон страны, внести ее в обновленный «Закон о гражданстве» будет делом техники. Но пока, эта категория граждан «соотечественник за рубежом», может претендовать на российское гражданство, только переехав в родную страну.

ДМИТРИЙ СТЕШИН