Закон, за который правительство взяло ответственность, является неконституционным

Закон, за который правительство взяло ответственность 2 апреля, был признан неконституционным. Соответствующее решение вынес в понедельник, 13 апреля, Конституционный суд после того, как почти шесть часов были заслушаны стороны, передает IPN.

В начале заседания председатель Конституционного Суда Владимир Цуркан объявил, что не участвует в заседании, чтобы „устранить любые подозрения или намеки на беспристрастность рассмотрения соответствующих обращений”.

В результате обсуждений Конституционный суд допустил к рассмотрению обращения депутатов Партии действия и солидарности, Политической партии „Платформа достоинство и правда”, парламентской группы Pro Moldova и обращение независимого депутата Александра Олейника.

Конституционный суд постановил, что закон о введении мер по поддержке граждан и предпринимательской деятельности в период чрезвычайного положения и изменения некоторых нормативных актов был принят с нарушением конституционной процедуры по взятию правительством ответственности.

Судья Эдуард Абабий высказал отдельное мнение. Оно будет опубликовано позже.

Решение Конституционного суда является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу со дня принятия и публикуется в Официальном мониторе.

Правительство взяло ответственность 2 апреля. Заседание парламента, на котором должен был быть представлен закон, не состоялось из-за отсутствия кворума после того, как депутаты от Партии социалистов и от Демократической партии не явились на заседание. Закон был промульгирован и опубликован в Официальном мониторе.

Решением от 9 апреля Конституционный суд допустил ходатайство депутата Платформы DA Дину Плынгэу и приостановил действие закона. На следующий день, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям были утверждены некоторые положения из приостановленного закона.