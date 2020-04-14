14 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
«Пропаганда и спекуляции»: президент призвал оппозицию вернуться в русло национальных интересов
14.04.2020

Президент Молдовы Игорь Додон назвал пропагандой и спекуляцией заявления отдельных политиков, обвинивших его во вмешательстве в деятельность Конституционного суда.

Телефонный разговор главы государства с председателем Конституционного суда Владимиром Цуркану состоялся после принятия судьями решения относительно закона, по которому правительство взяло на себя ответственность. И целью его было не «требование объяснений», как пытают интерпретировать некоторые, а информирование Президента страны из первоисточника о сути и юридических последствиях принятого решения, говорится в сообщении для прессы, распространенном Администрацией президента.

Кроме того, как уточнили в администрации президента, решение Конституционного суда не являлось определяющим, а глава государства намеревался внести ясность и надежду для отдельных социальных категорий, предпринимателей и граждан, которые ожидали решений властей, принятых посредством закона, за который правительство взяло на себя ответственность.

- В истории конституционализма Республики Молдова достаточно примеров, когда судьи высказывали публично свои мнения относительно рассматриваемых обращений – и они не становились предметом подобного политического ажиотажа, – отмечено в пресс-коммюнике.

Президент страны призывает политический класс не использовать риторику из пропагандистского арсенала для продвижения этой темы.

- Выражаем надежду, что политические страсти будут перенаправлены в русло национального интереса и реальных нужд граждан. Преодоление последствий эпидемии и реализации мер по социальному обеспечению должны сплотить всех политических игроков, которых призываем отказаться от циничных целей, которые наносят ущерб гражданам, - указывается в сообщении Администрации президента.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
41
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.