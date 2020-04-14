Депутат рассказал, кто выиграл, а кто проиграл от решения Конституционного суда

Пакет антикризисных мер не прошел проверку на конституционность: власти посягнули на «святое» – аэропортовый сбор в 9 евро.

Как отметил в социальной сети председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ, от сегодняшнего решения Конституционного суда выиграли группа «Про-Шор», Санду и Нэстасе, в то время как проиграли все граждане. Группа «Про-Шор», поддержанная депутатами ПДС и ППДП, добилась того, чтобы аэропортовый сбор в 9 евро в полном размере «остался в кармане Илана Шора», тогда как правительство предложило направить половину этой суммы на счет специального фонда в госбюджете, открытого в помощь борьбы с пандемией коронавируса.

– Кто проиграл? Проиграли все граждане, которые остались без важного источника в госбюджете – ежегодно за счет этой аэропортовой таксы собирается порядка 15 миллионов евро. Проиграли несколько десятков тысяч работников сферы HoReCa, которая и далее будет платить 20% НДС вместо предложенных правительством 15%.

Это одна из наиболее пострадавших от чрезвычайной ситуации областей в нашей стране. Выиграли группа «Про-Шор», Санду и Нэстасе, но проиграли граждане Республики Молдова. Теперь правительству предстоит определить другую возможность представить решения по этим и по другим вопросам, чего так ждут граждане, – написал Фуркулицэ на своей странице в Facebook.

Ранее Конституционный суд признал неконституционным закон о мерах по поддержке граждан и предпринимательской деятельности в период чрезвычайного положения и внесении изменений в некоторые нормативные акты, за который правительство взяло на себя ответственность. По утверждению судей КС, он был принят с нарушением процедуры по принятию ответственности правительством.

Подготовил Михаил Генчу